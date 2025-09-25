Economist cree que el discurso de Prabowo en las Naciones Unidas retirará la inversión y la economía indonesia Jack

Yakarta, Viva – Economista senior, Aviliani argumenta, diplomacia internacional Presidente Prabowo Subianto a través de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (PBB) En Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), Tiene el potencial de atraer inversiones mientras iba al crecimiento económico interno.

Según él, discurso En la sede de la ONU, hizo cada vez más calculada la posición de Prabowo en la arena internacional y participó en la colocación Indonesia En una posición estratégica para atraer inversión y cooperación global.

«Pak Prabowo ahora está muy calculado a los ojos del mundo.

Waketum Kadin Indonesia Campo de Aviliani Análisis de política económica macro. Foto : Documentación de Kadin Indonesia.

Sin embargo, el vicepresidente del análisis de políticas macroeconómicas de Kadin Indonesia, subraya los posibles efectos de la diplomacia de Prabowo que según él debe equilibrarse con la preparación doméstica, especialmente de los aspectos de la burocracia y las licencias comerciales.

La burocracia lenta y los procedimientos complicados se consideran un gran desafío para Indonesia para maximizar las oportunidades globales.

«No se confíe en que los inversores ingresen a Indonesia, muchos problemas en los que eventualmente no se convierten. Esta burocracia es un problema de año en año», dijo Aviliani.

Se dice que las condiciones demográficas de un país son uno de los factores cruciales que determinan el crecimiento económico. Porque, el número de población de edad productiva afecta el consumo y la inversión.

Esto se refleja en la tendencia del crecimiento económico global, donde el crecimiento del 4-5 por ciento o más es generalmente obtenido por los países en desarrollo, mientras que los países desarrollados tienden a estar en un nivel del 2-3 por ciento.

Aviliani dijo que la situación de varios países desarrollados ahora está experimentando un lento crecimiento del consumo debido a la población del envejecimiento, por lo que la inversión también tiende a disminuir. Por el contrario, los países en desarrollo aún tienen una fuerte demanda interna y altas oportunidades de inversión.

«Nadie quiere invertir cuando el consumo disminuya. Ahora, ahora es que las políticas gubernamentales pueden hacer que los inversores se interesen en ingresar a Indonesia», dijo.