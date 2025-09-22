Economic Pacu Semester II-2025, el gobierno preparó RP. 15.66 billones para el paquete de estímulo Prabowo

Yakarta, Viva – Viceministro de Finanzas, Suahasil Nazara dijo, el gobierno ha proporcionado un presupuesto de RP. 15.66 billones para ocho programas de paquetes económicos, que se conducirán en el segundo semestre de 2025.

Leer también: Discurso de Prabowo en la sesión de las Naciones Unidas mañana, Puan: ha sido esperado por casi 10 años



Donde del total RP. 15.66 billones, hasta Rp 12.79 billones de billones provino del presupuesto estatal y la cantidad de RP 2.87 billones provino de no apbn.

«Con un presupuesto estatal total de RP 12.79 billones para el paquete de economía Semester-II, y de no APBN, especialmente de BPJS es RP 2.87 billones, ejecutaremos esta y todas las reglas que hemos preparado», dijo Suahasil en nuestra conferencia de prensa APBN en septiembre de 2025 en el Ministerio de la Oficina de Finanzas, Jakarta, 22 de septiembre, 2025.

Leer también: Discurso en la sesión de las Naciones Unidas, la Comisión de la Cámara de Representantes que le pedí a Prabowo que votara por la independencia palestina





Viceministro de Finanzas y Director General de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Suahasil Nazara

Admitió que el diseño de asignación de presupuesto para cada programa que sería conducido en el semestre II-2025, aún era preparado por el Ministerio de Finanzas. Entre otras cosas, como el programa de pasantías se graduó de universidades dirigidas a 20 mil personas, con un presupuesto de hasta RP 198 mil millones.

Leer también: Respuesta de decisión de Prabowo, el DPR dijo que no había capital político en la ley IKN



Además, también hay un programa de expansión PPH 21 transmitido por el gobierno (DTP), que se dirige a 552 mil trabajadores con un presupuesto estimado de Rp 120 mil millones. Los esfuerzos de realización también se realizarán después de la revisión del Ministro de Reglamento de Finanzas (PMK) 10 de 2025.

Mientras que otros programas, como el Programa de Asistencia Alimentaria, que se dirige a 18.3 millones de familias beneficiarias (KPM), también se preparan con un presupuesto estimado de RP 7 billones.

Además, también hay asistencia del seguro de accidentes de trabajo (JKK) y el seguro de muerte (JKM) con un descuento del 50 por ciento durante seis meses, con un presupuesto estimado de Rp 18.4 mil millones nacidos por BP Jamsostek.

Luego, también hay un programa de beneficios adicionales para el servicio de vivienda que se dirige a 1.050 unidades, con un presupuesto estimado de 150 mil millones de RP a cargo de BPJS de empleo. Además, para el efectivo para el trabajo (efectivo para el trabajo) que se dirige a 609,465 personas, preparados con una asignación presupuestaria de Rp 3.6 billones para el Ministerio de Obras Públicas (PU) y RP 1.8 billones para el Ministerio de Transporte.

Luego, continuó Suahasil, también hubo un programa de aceleración de desregulación relacionado con el Plan detallado espacial digital (RDTR) y la integración del sistema OSS, que se preparó con un presupuesto de RP 175 mil millones. Finalmente, el programa urbano con la mejora de la calidad de los asentamientos y la provisión de lugares para la economía de los conciertos, con un presupuesto estimado de Rp 2.7 billones.

«Y en este momento, también estamos diseñando y preparando asignaciones de presupuesto para programas de paquetes económicos como programas de pasantías, expansión de PPH 21 DTP, Asistencia Alimentaria, JKK, JKM, etc.», dijo.