Yakarta, Viva – Economía Al borde de la destrucción. La fuerte declaración fue revelada por economistas prominentes. Esto repite el hecho crisis económica Severo en 1976 debido a los altos costos de deuda y préstamo.

¿Es Inglaterra que lo está experimentando? La crisis económica que ocurrió durante casi cincuenta años provocó que el gobierno del Partido Laborista se viera obligado a buscar préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) después del déficit e inflación no controlados.

Esta crisis económica también es una de las peores crisis posteriores al Departamento en el Reino Unido, con fondos de rescate que dieron como resultado un gran recorte presupuestario y el Partido Laborista perdió poder unos años más tarde.

Ahora, el Ministro de Finanzas (Ministro de finanzas) Rachel Reeves enfrenta una advertencia similar, con una proyección que muestra la brecha financiera pública de £ 50 mil millones (RP1,100 billones) y se espera que los intereses de la deuda excedan £ 111 mil millones (RP2,442 billones).

Razón de deuda Gran Bretaña ahora supera el 96 por ciento Pdb. Con un valor de alrededor de £ 2.7 billones (RP59.4 billones), la deuda es una de las cargas más difíciles de los países desarrollados.

El costo de los préstamos gubernamentales ha saltado, con un rendimiento de los bonos de 30 años aumentaron por encima del 5,5 por ciento, más alto que los EE. UU. Y Grecia.

Jagjit Chadha, ex jefe del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, dijo que sus perspectivas eran tan peligrosas durante el período anterior al préstamo del FMI en 1976 «, y advirtió que Gran Bretaña podría tener dificultades para cumplir con los pagos de pensiones y bienestar.

Mientras que Andrew Sentance, quien alguna vez fue responsable de políticas en el Banco de Inglaterra, dijo que el Ministro de Finanzas de Reeves estaba en el camino correcto para presentar la crisis económica experimentada por Denis Healey en 1976, a fines de 2025 o principios de 2026 ‘.

«Él (Ministro de Finanzas Reeves) sufrirá un destino similar con Healey (Denis Healey, Ministro de Finanzas de 1976). El Partido Laborista desencadena la inflación con impuestos, préstamos y gastos más altos», dijo Andrew, según lo citado por el sitio. Rusia hoyMiércoles 27 de agosto de 2025.

Esta advertencia apareció unas semanas antes de que el Ministro de Finanzas, Reeves, estuviera programado para entregar su primer presupuesto de otoño, donde se esperaba que anunciara un mayor aumento de impuestos para cubrir estas deficiencias, un paso que según los críticos empeoraría la recesión.

El gobierno del Partido Laborista también enfrenta desafíos políticos y económicos más profundos, incluida la disminución del apoyo.

Gran Bretaña ha prometido aumentar el presupuesto militar al 2.5 por ciento del PIB en 2027, en línea con el compromiso de la OTAN.

Luego, Gran Bretaña sigue siendo uno de los partidarios más persistentes de Ucrania, al proporcionar asistencia militar y financiera por valor de miles de millones de dólares estadounidenses, que suprimen cada vez más las finanzas públicas que han sido cargadas.