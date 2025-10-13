ECI gana si BJP pierde Bihar







La Comisión Electoral de la India debería esperar que el Partido Bharatiya Janata no impulse al poder a la Alianza Democrática Nacional, como lo hizo en las elecciones a la Asamblea de Bihar de 2020. Sólo este resultado puede detener la actual caída libre de la credibilidad de la ICE, reflejada de manera reveladora en una encuesta que Lokniti y el Centro para el Estudio de Sociedades en Desarrollo (Lokniti-CSDS) realizaron en cinco estados y en Delhi en agosto.

La encuesta Lokniti-CSDS mostró que el número de personas que depositaban una “alta confianza” en la ICE cayó del 57 por ciento en 2019 al 17 por ciento en 2025 en Madhya Pradeshdel 56 por ciento al 21 por ciento en Uttar Pradesh, del 60 por ciento al 21 por ciento en Delhi, del 47 por ciento al 35 por ciento en Assam y del 57 por ciento al 35 por ciento en Kerala. Sólo en Bengala Occidental el número de quienes tenían una gran confianza en la ICE cayó marginalmente, del 48 por ciento al 42 por ciento.

La erosión de la confianza en la ICE fue más grave donde el BJP está en el poder (Assam, UP, MP y Delhi) y marginal en Bengala Occidental, donde gobierna la oposición. Kerala fue la única excepción a esta tendencia: un estado gobernado por la oposición, pero la confianza en la ICE se desplomó. Sin embargo, la erosión de la confianza sugiere que la fe popular en la ICE no ha desaparecido por completo, lo que ofrece una pizca de esperanza de que aún pueda renovar su imagen.

Sin embargo, lo preocupante es que la encuesta mostró que quienes “no confiaban” en la ICE crecieron del 11 por ciento en 2019 al 31 por ciento en 2025 en Uttar Pradesh, del 11 por ciento al 30 por ciento en Delhi, del seis por ciento al 22 por ciento en Madhya Pradesh, del seis por ciento al 17 por ciento en Assam y del 10 por ciento al 24 por ciento en Kerala. Sólo en Bengala Occidental ¿Esta métrica realmente cayó, del 11 por ciento al ocho por ciento? Es alarmante que casi entre un tercio y un quinto del electorado en estados clave no confíe en la ICE.

Una vez más, el aumento de la desconfianza fue mayor en los estados gobernados por el BJP que en Bengala Occidental. Parecería que los triunfos y los desempeños superiores del BJP se atribuyen a elecciones que no se consideran libres y justas, algo que se supone debe garantizar la ICE. ¿Permanece intacta la confianza de Bengala Occidental en la ICE porque el recuento del BJP de 24 escaños del Lok Sabha en 2019 cayó a 12 en 2024? ¿Ha crecido la desconfianza de Kerala en la ICE a la par que el porcentaje de votos del BJP aumentó allí del 15,64 por ciento en 2019 al 19,24 por ciento en 2024? Preguntas difíciles, éstas.

No en vano la confianza en la ICE parece estar vinculada al desempeño electoral del BJP, ya que el nombramiento de sus comisionados está controlado por el gobierno de Narendra Modi. No es de extrañar que la encuesta de Lokniti-CSDS descubriera que el 21,7 por ciento de los encuestados creía que la ICE estaba “completamente” y otro 31,4 por ciento pensaba que estaba “en cierto modo” bajo presión del gobierno. La caída de la confianza en la ICE sugiere que la gente cree que accede a la presión del gobierno para favorecer al BJP.

Una victoria del BJP en Bihar erosionaría aún más la credibilidad de la ICE, sobre todo porque su Revisión Intensiva Especial de los padrones electorales de Bihar fue vista como un diseño para privar de sus derechos a los votantes de las comunidades marginadas. Que esto no haya sucedido en la medida que se temía se debió en gran medida a las intervenciones de la Corte Suprema. Pero incluso los padrones electorales finales de Bihar están plagados de votantes inscritos más de una vez y citan direcciones inválidas o inexistentes. El número de votantes está muy por debajo de la población adulta, y las proporciones de mujeres y musulmanes en la lista de votantes no concuerdan con su proporción en la población del estado.

La ICE probablemente culpará al líder del Congreso Raúl Gandhi por la erosión de la fe popular en él. Sin embargo, ha evitado refutar de manera concluyente la acusación de Gandhi de que en Karnataka se buscó eliminar ilegalmente a los ciudadanos de la lista de votantes del distrito electoral de la Asamblea de Aland y agregarlos a la del distrito electoral de la Asamblea de Mahadevapura más de una vez. Acusaciones similares relativas a la manipulación de los censos electorales de Maharashtra siguen sin investigarse adecuadamente.

No hay razón para que la ICE y el gobierno se comporten como ladrones, ocultando o borrando pruebas que el pueblo, en deferencia a su estatus constitucional, trataría como errores genuinos. Por ejemplo, cuando el Tribunal Superior de Punjab y Haryana ordenó a la ICE que entregara las imágenes de CCTV del día de las elecciones de la Asamblea de Haryana al abogado Mehmood Pracha, el gobierno de Modi modificó una norma y se la negó a él (y a todos los demás en el futuro). La ICE también emitió una directiva según la cual las imágenes de CCTV de todo el proceso electoral deberían conservarse durante sólo 45 días, en lugar de seis meses a un año. Estas decisiones han hecho sospechosa la intención de la ICE.

Una victoria del BJP en Bihar crearía la impresión de que es imposible derrotar al partido mientras se perciba que la ICE lo favorece. Gradualmente desmoralizaría a los ciudadanos y los llevaría a desvincularse del proceso electoral, allanando el camino para un sistema democrático casi unipartidista. Por el contrario, una pérdida del BJP podría detener la caída libre de la credibilidad de la ICE.

El escritor es periodista experimentado y autor de Bhima Koregaon: Challenging Caste.

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





Fuente