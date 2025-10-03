ECI BRIFICIONES CENTRALES CENTRALES PARA ELECCIONES DE LA MANTERACIÓN DE BIHAR 2025, Polls de adiós







El comisionado principal de elecciones (CEC) Gyanesh Kumar describió el viernes a los observadores de las elecciones como las «balizas de la democracia», destacando su papel crucial para garantizar el libre y justo elecciones En todo el país, informó la agencia de noticias ANI.

Según un comunicado de prensa, la Comisión Electoral de la India (ECI) organizó una información detallada para los observadores generales, policiales y de gastos, que están siendo desplegados como observadores centrales para las próximas elecciones de la Asamblea Legislativa de Bihar 2025, así como las elecciones de adiós en ciertos estados.

Un total de 425 oficiales asistieron a la sesión informativa en Nueva Delhi. Esto incluyó 287 oficiales del Servicio Administrativo Indio (IAS), 58 oficiales del Servicio de Policía India (IPS) y 80 oficiales del Servicio de Ingresos de la India (IRS), el Servicio de Cuentas Ferroviarias Indias (IRA), el Servicio de Cuentas Civiles de la India (ICA) y otros servicios. CEC Gyanesh Kumar, junto con los comisionados electorales Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi, se dirigieron a los observadores centrales, informó ANI.

«Los observadores son las balizas de la democracia. Como los ojos y oídos de la Comisión, deben familiarizarse con todas las leyes, reglas y directrices electorales, proporcionar aportes de campo directos y garantizar el cumplimiento estricto e imparcial», dijo CEC Gyanesh Kumar en su dirección.

Los observadores recibieron instrucciones de permanecer totalmente accesibles para los partidos políticos, los candidatos y los votantes para la reparación de quejas, informó ANI.

Los observadores también se dirigió a visitar las estaciones de votación de forma regular y garantizar la implementación de iniciativas recientes por parte del organismo electoral para mejorar la conveniencia de los votantes y fortalecer el proceso electoral.

El ECI ha designado a los observadores centrales bajo los poderes plenarios conferidos por el artículo 324 de la Constitución y la Sección 20B de la Ley de representación de la Ley People de 1951. Estos oficiales ayudan a la Comisión a realizar elecciones sin problemas, supervisar la gestión a nivel de campo y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso electoral.

El 30 de septiembre, el ECI publicó el rollo electoral final para las elecciones de la Asamblea de Bihar 2025 luego de la revisión intensiva especial (SIR). El número total de electores en la lista final es de 7,42 millones de rupias, por debajo del 7,89 millones de rupias registrados el 24 de junio.

Según la Comisión, 65 votantes lakh fueron eliminados de la lista de borradores, incluidos 3.66 lakh de electores no elegibles, mientras que 21.53 lakh de nombres elegibles se agregaron a través del Formulario 6, con el total de 7,42 millones de votantes.

Bihar Se espera que vaya a las encuestas a finales de este año, con los observadores centrales que juegan un papel clave para garantizar que las elecciones se realicen de manera justa y eficiente.

(Con entradas ANI)





