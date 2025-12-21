Eche un vistazo al viaje de Xpeng a lo largo de 2025 en Indonesia

Jacarta – 2025 será un período importante para viaje xpeng De Indonesia. Después de nombrar oficialmente a Erajaya Active Lifestyle (ERAL) como agente único del titular de la marca (ATPM) el 31 de diciembre de 2024, Xpeng comenzó a sentar las bases de su presencia en mercado vehículo electricidad nacional mediante diversas medidas estratégicas planificadas.

Estos pasos iniciales incluyen el lanzamiento de la marca, la introducción del producto, el desarrollo de la red de distribuidores y el fortalecimiento de los servicios posventa para respaldar un ecosistema basado en vehículos eléctricos. tecnología inteligente en Indonesia.

El comienzo de la presencia oficial de XPENG en Indonesia

El viaje de Xpeng en Indonesia comenzó oficialmente con el lanzamiento de la marca Xpeng que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2025. A través de este evento, Xpeng se presentó como una marca de vehículos eléctricos que prioriza la tecnología inteligente bajo los auspicios de Erajaya Active Lifestyle.

En esta ocasión, Xpeng presentó sus dos primeros modelos para el mercado indonesio, a saber, el XPENG X9 y el Xpeng G6. Estos dos modelos se presentaron como una representación del enfoque de XPENG para ofrecer soluciones de movilidad inteligente adaptadas a las necesidades de los consumidores locales.

Respuesta del mercado y lanzamiento de productos

El interés del mercado en Xpeng mostró una evolución positiva a lo largo del año. Esto se puede ver desde la apertura del período de preventa de Xpeng X9 y Xpeng G6 el 30 de mayo de 2025, seguido por el lanzamiento oficial y el anuncio de precios el 19 de junio de 2025.

El entusiasmo de los consumidores se refleja en el gran interés por estos dos modelos, tanto a través de pedidos iniciales como de pruebas de vehículos en varios puntos de venta.

Iniciar Asamblea Local en Indonesia

El compromiso de Xpeng con la industria automotriz nacional se confirmó a través de la implementación de la primera Ceremonia Roll Off CKD (Completely Knock Down) del Xpeng

Indonesia también figura como el primer país fuera de China en convertirse en un lugar de producción local para vehículos Xpeng, un paso estratégico para fortalecer la presencia de la marca en los mercados regionales.

Participación en GIIAS y Ampliación de Red de Distribuidores

Xpeng melanjutkan penguatan eksistensinya dengan partisipasi perdana di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, yang berlangsung pada 23 juli hingga 3 agosto 2025. Pameran ini menjadi sarana bagi Xpeng untuk memperkenalkan teknologi dan inovasi kendaraan listriknya Kepada publicik yang lebih luas.