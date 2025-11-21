Eche un vistazo al precio de los coches eléctricos Toyota fabricados localmente

Viernes 21 de noviembre de 2025 – 19:00 WIB
Tangerang, VIVA – toyota ha vuelto a lograr un gran avance en el mercado automotriz de Indonesia al introducir coche electrico nuevos productos producidos para el mercado local, es decir bZ4X ensamblados en el país y Crucero urbano EV. Estos dos modelos son parte de la estrategia de Toyota para apoyar la electrificación y fortalecer la industria automotriz nacional.
La versión renovada del Toyota bZ4X ahora se produce en la fábrica de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). La producción local permite precios más competitivos de 799 millones de IDR en carretera (OTR) en Yakarta, mucho más bajos que la versión importada.
Lea también:
Inaugurada oficialmente la exposición GJAW 2025: la industria automotriz de Indonesia muestra tendencias positivas
Como parte del lavado de cara, el bZ4X recibe una actualización significativa: la capacidad de la batería aumenta de 71,4 kWh a 73,1 kWh para una mayor autonomía de conducción. El diseño exterior también se ha actualizado para ser más aerodinámico, especialmente en la parte delantera, con nuevos elementos visuales que recuerdan al Prius y Camry.
El vicepresidente director de PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, dijo que este automóvil debe satisfacer las diversas necesidades de movilidad de la sociedad y es parte de la estrategia para crear un ecosistema de movilidad respetuoso con el medio ambiente en Indonesia.
«Con varias mejoras, el nuevo bZ4X Battery EV es la opción ideal para los clientes que desean experimentar la conducción eléctrica como complemento del vehículo que ya poseen», añadió Henry.
Junto con el bZ4X, Toyota también lanzó el Urban Cruiser EV en el mercado indonesio a un precio de 759 millones de IDR (OTR Yakarta). Este modelo se posiciona como un coche eléctrico compacto ideal para una movilidad urbana ligera, ágil y eficiente.
Este vehículo ecológico es una solución para los indonesios que desean un vehículo electrificado elegante, con un rendimiento confiable que acompañe su rutina diaria en diversas condiciones de tráfico.
El lanzamiento de estos dos coches eléctricos no sólo amplía la línea de productos de Toyota. La producción local de bZ4X es un paso importante para fomentar la independencia tecnológica y apoyar la política de transición a los vehículos eléctricos en Indonesia.
Henry explicó que el Urban Cruiser Battery EV y el bZ4X Battery EV se pueden pedir en todos los concesionarios Toyota en Indonesia.
Página siguiente
«Esperamos que estos dos modelos de batería eléctrica sean el medio ideal para los clientes que quieran experimentar la conducción eléctrica como complemento a los vehículos que ya poseen», concluyó Henry.