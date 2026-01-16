Eche un vistazo al perfil de HUMI, el gigante de la logística energética propiedad de Tommy Soeharto y ahora dirigido por el ex director ejecutivo de Garuda, Ari Askhara.

Jacarta – Nombre del PT Humpuss Marítima Internacional Tbk (HUMI) se convirtió repentinamente en el centro de atención después de que los resultados de la Junta General Extraordinaria de Accionistas (EGMS) del miércoles 14 de enero de 2026 anunciaran una figura sorprendente como el nuevo Director Presidente. Ari Askhara.

Lea también: El historial de Ari Askhara: anteriormente tropezó con una Harley Garuda de contrabando, ahora lidera Maritime Humpuss



Este paso estratégico se tomó como parte del fortalecimiento de la gobernanza de la compañía y los esfuerzos para enfrentar la dinámica de la industria marítima en 2026. Ari Askhara reemplazó oficialmente a Tirta Hidayat para liderar el emisor que ahora es el pilar principal del negocio del Grupo Humpuss.

En su primera declaración, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra o Ari Askhara enfatizó que HUMI ​​sufrirá una gran transformación. La atención ya no está sólo en el armador, sino también en el proveedor logística energética integrado.

Lea también: Perfil completo de Ari Askhara, exjefe de Garuda Indonesia, ahora nuevo director ejecutivo de Humpuss Maritim



«En el futuro, HUMI ​​​​se centrará en un crecimiento saludable de los ingresos a través de la sinergia del grupo, el desarrollo de la flota y la diversificación empresarial sostenible, sobre la base de una logística marítima y energética nacional integrada», dijo Ari en su comunicado.



Nombramiento de Nuevos Directores y Comisionados de HUMI

Lea también: Ari Askhara se convierte en el nuevo director general de Humpuss Maritime International y Gas Pol Business Transformation



El nombramiento del ex jefe de Garuda Indonesia que estuvo involucrado en el caso de contrabando de Harley Davidson ciertamente ha despertado la curiosidad del público. Mucha gente se pregunta: ¿cuál es el perfil empresarial y la fortaleza de HUMI ​​para que se atreva a atraer a una figura controvertida y con una trayectoria financiera llamativa para liderar la empresa?

Pulpo Empresarial en el Ecosistema Marítimo

HUMI no es un actor nuevo en la industria naviera. Con sus raíces en la división de transporte de GNL de PT Humpuss, fundada en 1986, esta empresa es una parte importante del imperio empresarial del Grupo Humpuss, propiedad de Hutomo Mandala Putra o Tommy Suharto.

Establecida oficialmente como entidad independiente con el nombre de PT Misi Hutama Internasional en 2016, esta empresa se transformó en PT Humpuss Maritim Internasional en 2022. Un año después, concretamente el 9 de agosto de 2023, HUMI ​​​​tomó oficialmente la palabra en la Bolsa de Valores de Indonesia (IPO) liberando 2.700 millones de acciones.

El enfoque de negocio de HUMI ​​es muy estratégico e incluye la columna vertebral de la distribución de energía nacional:

Transporte de GNL y Petróleo: Atiende la distribución de gas natural licuado y petroquímicos.

Servicios Portuarios: Servicios de remolcador, dragado y recuperación.

Gestión de RRHH Marítimos: Gestión y formación de tripulaciones de buques a través de estándares internacionales.

El nombramiento de Ari Askhara como director presidente está en línea con la visión de la empresa de convertirse en una solución líder en el ecosistema marítimo. En su estrategia a largo plazo, HUMI ​​requiere fortalecer el sector financiero global y ampliar la infraestructura marítima.