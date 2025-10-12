Eche un vistazo al nuevo esquema salarial de la ASN que actualmente está desarrollando el Ministerio de Hacienda

Jacarta – El Ministerio de Hacienda reveló que continúa madurando planes para implementar un sistema de nómina única o salario único para funcionarios estatales (ASN). Este plan simplificará los componentes de los ingresos y al mismo tiempo mejorará el bienestar de los funcionarios públicos.

Director de Presupuesto para Asuntos Económicos y Marítimos, Ministerio de Hacienda (Ministerio de Finanzas) Tri Budhianto dijo, sistema salario único es parte de los esfuerzos del gobierno para garantizar que los derechos de ingresos de ASN se otorguen de manera total y transparente.

«De hecho salario único «Esta es, hasta donde sabemos, una de las formas del gobierno de garantizar verdaderamente que los salarios estén de acuerdo con lo que se recibe y lo que es el derecho de sus empleados», dijo Tri en Yakarta, Yakarta, citado el domingo 12 de octubre de 2025.

Tri agregó que el Ministerio de Finanzas junto con el Ministerio de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática (PANRB) aún continúan discutiendo el diseño técnico para implementar el sistema.

«Esto todavía está avanzando, sí, también nos hemos comunicado con el Ministerio PANRB para asegurar que nuestro sistema de nómina utilice salario único,«, dijo también.



Ilustración del Aparato Civil del Estado (ASN) o PNS. Foto : Entre fotos/mohamad hamzah

Implementación salario único También se considera que permite simplificar diversas prestaciones que hasta ahora han sido componentes separados de salario ASN.

«En principio, durante mucho tiempo, que yo recuerde, también queríamos que todos tuvieran un salario único, sí, todos, más de una unidad de nuestros ingresos», dijo Tri.

Además, sobre el aumento de los salarios de la ASN, dijo que hasta el momento no ha habido una decisión oficial para el ejercicio fiscal 2026.

Desde una perspectiva de planificación fiscal, el gobierno considerará prioridades Presupuesto público en la determinación de políticas de aumento salarial.

«Si miramos todo lo que forma parte del presupuesto estatal, dependerá de las prioridades del gobierno actual. Si el gobierno en ese momento aumenta los salarios como prioridad, estoy seguro de que eso también se tendrá en cuenta y será parte del próximo año», dijo.

«Pero si hablamos de 2026, que yo recuerde, las notas financieras no muestran nada relacionado con el aumento salarial», volvió a decir. (Hormiga)