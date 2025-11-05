Eche un vistazo al destino de las acciones de 936 billones de IDR de Elon Musk, desde Tesla hasta el gobierno

VIVA – Disputa jurídica entre tesla y su director general, Elon Musksobresaliendo de nuevo. Esta vez, el caso en el centro de atención es un paquete de compensación por valor de 56 mil millones de dólares o alrededor de Rp. 939 billones que fue aprobado por la junta directiva de Tesla en 2018 y ahora está a la espera de una decisión. Corte Suprema Delaware.

Lea también: La sesión I de IHSG se dispara 21 puntos, verifique 3 acciones que registran los saltos de precios más altos



Antecedentes del caso

Lea también: Apertura en rojo, se prevé que la JCI se debilite debido a la lentitud de las bolsas de valores de Asia y el Pacífico



En 2018, el consejo de administración de Tesla aprobó un importante paquete de compensación para Musk, en forma de opciones. existencias que se dará si Tesla alcanza ciertos objetivos, tanto en términos de rendimiento como de valoración de mercado. Este paquete recibió la aprobación del 73 por ciento de los accionistas en ese momento.

Pero en enero de 2024, el Tribunal de Cancillería de Delaware desestimó el paquete. La razón principal, según el juez, fue que el proceso de aprobación del paquete se consideró defectuoso porque se consideró que la junta directiva de Tesla no era completamente independiente de Musk. Además, la información proporcionada a los accionistas se considera engañosa.

Lea también: Las bolsas de valores asiáticas colapsan tras la fuerte corrección de Wall Street debido a la caída de los emisores de acciones de IA



Luego, Tesla apeló ante la Corte Suprema de Delaware. En una audiencia de octubre de 2025, los abogados de Tesla declararon que el voto de aprobación del 72 por ciento de los accionistas en 2024 fue “el voto de los accionistas más informado en la historia de Delaware”.

Problema principal

Esta disputa se centra en una cuestión importante: ¿tiene Elon Musk derecho a recibir un paquete de compensación de 56 mil millones de dólares o el equivalente a Rp. 936 billones? Si la Corte Suprema de Delaware rechaza los derechos de Musk, entonces este paquete será completamente nulo. Sin embargo, si Tesla logra ganar la apelación, Musk recibirá la mayor compensación en la historia corporativa de Estados Unidos.

Además de tener un impacto en Musk y Tesla, los resultados de esta sentencia también podrían afectar la reputación de Delaware como centro. compañía público. Delaware es conocido como un estado que ofrece un marco legal corporativo estable, y esta decisión podría hacer que las empresas consideren mudarse a otros estados como Texas o Nevada.

Reacción e impacto

Cuando se anunció la decisión del primer juez, el precio de las acciones de Tesla se desplomó. El propio Elon Musk criticó la decisión y la calificó de una forma de “corrupción total”, aludiendo incluso a que los empresarios “no deberían montar empresas en Delaware”.

Tesla declaró que continuarían emprendiendo acciones legales para defender los derechos de Musk o garantizar que Musk reciba una compensación igual. El caso se presenta como una de las mayores disputas sobre remuneraciones de ejecutivos en la historia de Estados Unidos, con implicaciones de gran alcance para la gobernanza corporativa en todo el país.