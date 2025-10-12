Eche un vistazo al corredor que tiene la oportunidad de convertirse en el sucesor del dominio de Marc Márquez.

VIVA – Mundo MotoGP Ahora estamos a la mitad de resaltar el futuro. Fabio Quartararo, corredor de Francia que alguna vez se convirtió en cocampeón del mundo yamaha. Si bien brilló en la temporada 2021, el desempeño de Quartararo en los últimos años ha tendido a decaer.

Recientemente, muchos partidos se preguntan si se tomarán las medidas audaces que se han hecho hasta ahora. Marc Márquez¿Dejando el equipo de fábrica para revivir su carrera?



El piloto de MotoGP de Yamaha, Fabio Quartararo

Quartararo, la estrella que alguna vez brilló

Fabio Quartararo debutó en la categoría de MotoGP en la temporada 2019 con el equipo Petronas Yamaha SRT. En su primer año tuvo un desempeño extraordinario al lograr siete podios y presionar varias veces a Marc Márquez hasta el final de la carrera. Su desempeño constante lo ha convertido en un candidato para la próxima generación de grandes corredores.

En 2021, Quartararo ascendió oficialmente al equipo oficial de Yamaha para reemplazar a Valentino Rossi y logró cumplir estas altas expectativas al ganar MotoGP por primera vez en su carrera. Se convirtió en el primer corredor francés en ganar un título mundial en la categoría reina.

Pero después de ese éxito, su gráfico de rendimiento cayó drásticamente. Desde 2022, Quartararo no ha ganado ni una sola carrera. Las motocicletas Yamaha que utilizan motores de cuatro cilindros en línea están empezando a quedar rezagadas con respecto a otros fabricantes de motocicletas como Ducati y Aprilia, que han cambiado a motores V4 con mayor potencia y velocidad.

Siguiendo los pasos de Marc Márquez

La situación actual de Quartararo recuerda a muchos el viaje de Marc Márquez hace varios años. Después de años con Honda y de sufrir graves lesiones, Márquez tomó una decisión valiente a finales de 2023: dejar el equipo de fábrica que le dio un nombre para unirse al equipo satélite Gresini Ducati.



El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

Este movimiento se consideró arriesgado porque Márquez pasó del equipo principal a un equipo no fabricado sin siquiera recibir un pago. Sin embargo, esta decisión dio dulces frutos. Logró redescubrir su velocidad y confianza, ganando varias carreras con Gresini en 2024, antes de ser finalmente reclutado nuevamente por el equipo Ducati Lenovo de fábrica para la temporada siguiente.

En 2025, Márquez volvió a la cima al ganar su séptimo título mundial de MotoGP. Este éxito hizo que muchas personas vieran su paso como una “revolución profesional”, demostrando que pasar a un equipo satélite no era un paso atrás, sino un nuevo camino hacia la reactivación.