Eche un vistazo al contenido del 80 aniversario del invitado del Día de la Independencia en el Palacio

Yakarta, Viva – Los residentes comenzaron a abarcar el entorno del palacio de Merdeka para seguir Ceremonia Proclamación segundos, el domingo 17 de agosto de 2025 de la mañana.

Basado en la observación de Viva en el lugar, los invitados a los invitados obtienen una bolsa de mano que contiene recuerdo En forma de sombreros, sombrillas, fanáticos, ropa con el 80 ° logotipo del Día de la Independencia de Indonesia junto con un presidente del libro de fotos, Prabowo Subianto, titulado The Patriot Track.

Antes de ingresar a la ubicación de la ceremonia, la mayoría de la comunidad también se tomó el tiempo para capturar sus momentos justo en frente del Palacio Merdeka.



Los residentes comenzaron a abarrotar el entorno del Palacio Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

La serie de actividades comenzó con la agenda artística y la bandera roja y blanca Kirab desde 07.25 WIB. La bandera roja y blanca y el texto de la proclamación llegó traído por el grupo de Carnaval alrededor de las 08.35 Wib.

Se sabe que la ceremonia comenzará a 09.40 Wib marcada por la primera trompeta en Penuan junto con 17 veces el golpe de los respetos.

La elevación de la bandera roja y blanca será llevada a cabo por 76 personas de Paskibraka que consta de 38 estudiantes representativos de la provincia. Se predice que la ceremonia se completará a las 11:20 WIB.

En la ceremonia habrá atracciones militares de los Tni-Polri que van desde helicópteros hasta 8 aviones de combate F-16 que llevan a cabo la acción de FlyPass en el palacio presidencial.