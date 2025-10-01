Eche un vistazo a Wulan Guritno y Asri Welas Business, expresó un equilibrio

Yakarta, Viva – Detrás de la cámara de la cámara, Wulan Guritno Y Asri welasque es famoso a través del trabajo en el mundo del entretenimiento se abre negocio en el campo moda y belleza (Beuaty). No solo buscando ganancias, el negocio de dos hermosos artistas en sus 40 años se convirtió en un lugar para el equilibrio de voz.

Wulan Guritno presentó su marca de estilo de vida, Manifest. Al llevar a cabo los elementos de la vida, la madre de tres hijos quiere invitar a todos a celebrar el equilibrio de la vida a través de una serie de productos. parfodieta y desintoxicación.

«Manifest nació de la creencia de que la belleza es un ritual del equilibrio de la vida, no solo una aparición», dijo Wulan Guritno en el lanzamiento de las compras de video en Yakarta el martes 30 de diciembre de 2025.

El mismo día, Asri Welas anunció la nueva línea de negocios de moda titulada Penyut Semesta. Esta colección nació de su preocupación por la naturaleza, los demás y la vida, con el espíritu de escuchar «universo de pulso» como un símbolo de conciencia para mantener el equilibrio.

Serie Mama-Mama Pengengan Penggar Pangers

Asri Mememakikan, la ropa de pulso del Universo usa material de desechos textiles que se recicla en algodón, hilo, luego vuelve a entrelazarse en una hermosa tela y expresada a través de Batik. Este proceso no solo produce un valor estético de la moda, sino que también presenta un mensaje de sostenibilidad, creando justicia para los demás, amor por la naturaleza y sabiduría para el universo.

«A través del pulso del universo, quiero invitarnos a ser más sensibles a la naturaleza y a los demás. Los desechos textiles que a menudo son un problema pueden procesarse nuevamente en algo útil y hermoso», dijo Asri Welas.

En ese momento, también presenta a Masayu Anatasia, que también protagonizó la Mama-Mama Pengalis Cinta (MMPC) con Wulan y Asri Welas. La serie original de este video cuenta la historia de tres amigos que buscan el significado del amor y la felicidad en edad madura.

Esta serie está llena de humor fresco y momentos conmovedores. La serie que consta de ocho episodios también ilustra que la vida comienza a los 40 es una oportunidad real para elevarse, ser independientes y perseguir sueños.

Asri Welas y Wulan se dieron cuenta de la importancia de usar Platfom digital como una tienda, así como un contenedor de ventas efectivo en la era del comercio de contenido o el comportamiento del consumidor que está cada vez más acostumbrado a observar contenido mientras compra. El fenómeno es desencadenado por un aumento en los usuarios de las redes sociales.

Vidio captura los cambios en el comportamiento de la comunidad en las compras como una plataforma OTT en colaboración con Shopee como una compañía de comercio electrónico que presenta la función de compra de videos. Esta innovación está disponible y puede acceder a todos los usuarios en casi todo el contenido, tanto pagado como gratuito.

«Como ‘hogar’ para contenido premium y exclusivo, vemos que el video tiene la oportunidad de ingresar priorizando el contenido premium al proporcionar la misma experiencia de compra como las plataformas de comercio electrónico convencionales», dijo el subdirector de medios digitales y emergentes, EMTEK Media (compañía vidio matriz), Haswar Hafid, en la conferencia de prensa para el lanzamiento de las compras de riesgo el martes, septiembre 3025.

Los productos que se muestran en la función de compra de video presentan la relevancia entre la audiencia y el contenido. La pantalla perfecta y basada en la imagen (PIP) mantiene el espectáculo en funcionamiento para que la audiencia permanezca entretenida mientras puede comprar en una pantalla.

«El pulso del universo o el manifiesto también es muy relevante para mostrarse allí. ¿Por qué? Porque este producto tiene el elenco del amor maestro de mamá», dijo Haswar.

Asri Welas feliz de que su trabajo se pueda mostrar en la función de compra de videos para que cada vez más personas puedan conocer, apoyar y tener productos que nacen de preocupación por la Tierra. Además, Asri Welas involucra a muchas fiestas de artesanos de Batik retirados, usaron coleccionistas estándar para personas con discapacidades.

En línea con su mejor amigo, Wulan Bahagia Manifest, quien también está presente en esta característica más cercana a muchas personas. Para que el producto pueda hacer manifestaciones mientras acompaña una vida saludable y poderosa.