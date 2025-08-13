Eche un vistazo a un mapa de carrera en el futuro, ¿cuál es el trabajo del gen alfa soñado?

Yakarta, Viva -¿Quién solía ser un niño aspirado a convertirse en médico, piloto o astronauta? Muchos de nosotros hemos dicho ese sueño frente a la clase cuando el maestro pregunta.

La diferencia es que, en el pasado, la elección se limitaba a profesión Lo que a menudo vemos en los libros de texto o televisores, los niños de hoy tienen una lista de ideales que son mucho más variados, incluso hay quienes ya son geniales para ser youtuber o desarrollador de juegos desde la temprana edad.

La generación Alpha, que nació en 2010, fue la primera generación que creció por completo en el siglo XXI, y la forma en que miraban el futuro estuvo claramente influenciada por un mundo que era completamente digital y cambió rápidamente.

Global Survey revela Adeys para niños Gen alfa

Ilustración de niños jugando las computadoras portátiles

Cotizando en el sitio capitalista visual, una encuesta realizada por GWI de 11,452 niños de 12 a 15 años en 18 países reveló opciones carrera Ellos sueñan. Como resultado, parece diferencias bastante interesantes entre niños y niñas, al tiempo que muestra cambios de tendencias laborales en el futuro.

Top 5 ideales de niños

1. Científicos/Ingenieros/Inventores – 30%

La profesión en el campo de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) es la primera opción. Este estímulo puede provenir del interés en el descubrimiento de una nueva tecnología al deseo de resolver los grandes problemas mundiales.

2. Designador de juegos/desarrollador de tecnología – 25%

El mundo digital que consumen todos los días hace que este campo se sienta cercano y atractivo.

3. Atletas profesionales – 18%

Los deportes todavía tienen una gran atracción, tanto por el prestigio como por las oportunidades exitosas vistas de sus ídolos.

4. Médico/trabajadores de la salud – 14%

Aunque la tecnología domina la lista, la profesión médica aún es respetada y deseable.

5. Pilot/Astronaut/Explorer – 14%

El deseo de explorar el mundo, incluso el espacio exterior, todavía se convierte en un sueño clásico.

Top 5 ideales de chicas

1. Artistas (músicos, bailarines, actores, pintores) – 21%

El campo del arte y la autoexpresión que ocupa el ranking superior muestra la cantidad de creatividad entre las niñas.

2. Médico/trabajadores de la salud – 19%

Se considera que esta profesión hace una contribución real a la comunidad.

3. Científicos/Ingenieros/Inventores – 17%

STEM también atrae a un alto interés entre las mujeres jóvenes.

4. Guru – 16%

El papel de educar a la próxima generación todavía tiene un atractivo fuerte.

5. Content Creator/Influencer – 11%

Las redes sociales hacen que esta profesión parezca prometedora, tanto en términos de libertad laboral como potencial de ingresos.

La tendencia que aparece

STEM domina

Casi un tercio de los niños y casi una de las cinco niñas aspira en los campos de la ciencia y la tecnología.

La influencia del mundo digital

Los profesionales como los desarrolladores de juegos y los creadores de contenido se consideran cada vez más serios.

Creatividad como identidad

El arte es la primera opción para las niñas, que muestra el deseo de expresarse libremente.

La profesión clásica todavía sobrevive

Los médicos, los maestros y los pilotos permanecen en la lista de sueños, lo que significa el equilibrio entre nuevas tendencias y valores antiguos.

¿Qué significa para el futuro?

Estos datos ilustran que cuando el gen alfa comienza a ingresar al mundo del trabajo en 10-15 años, un mapa de carrera global puede ser muy diferente a partir de ahora. La necesidad de habilidades tecnológicas será claramente mayor, pero la creatividad, las habilidades interpersonales y los roles que tienen impactos sociales tampoco se perderán.

Para los padres y educadores, estos resultados pueden ser una guía para ayudar a los niños a desarrollar habilidades relevantes desde una edad temprana, tanto en el campo del STEM como en el arte.