Eche un vistazo a los 10 trabajos más estresantes en 2026, ¿es el suyo una profesión?

Jacarta – Entrando en 2026, edición estrés trabajar Y agotamiento convirtiéndose cada vez más en una preocupación mundial. Presión trabajar Ya no se limita a ciertos sectores o ciertos niveles de posiciones, sino que se extiende ampliamente a diversas industrias.

Las largas jornadas laborales, la escasez de mano de obra, las exigencias de productividad y la incertidumbre económica son una combinación que pone a muchos trabajadores al borde del agotamiento físico y mental.

Diversas investigaciones muestran que el estrés laboral ya no es sólo un problema individual, sino un problema sistémico en el mundo laboral moderno. Los últimos datos revelan que la mayoría de los trabajadores experimentan un estrés prolongado, que repercute incluso en su salud y su vida personal.

Varios estudios muestran que hasta el 90 por ciento de los empleados admiten sentirse estresados ​​en el trabajo, el 50 por ciento dice que una carga de trabajo excesiva reduce la productividad y el 77 por ciento dice que el estrés tiene un impacto directo en su salud física. De hecho, el trabajo por turnos extremos ahora se conoce como turno de mal humor por la presión que provoca.

Welltoryuna aplicación de gestión del estrés y la energía, realizó un análisis especial para identificar las industrias con los niveles más altos de estrés en los Estados Unidos a lo largo de 2025. La evaluación se llevó a cabo en base a siete factores principales, incluido el promedio de horas de trabajo semanales, las tasas de puestos vacantes, el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales, los ingresos semanales, las tasas de despidos, las tasas de renuncia y las tasas de agotamiento de los trabajadores.

Todos estos factores se normalizan utilizando el método estadístico de normalización mínimo-máximo para producir una puntuación de estrés en una escala del 1 al 100. Citando el informe ForbesMiércoles 7 de enero de 2026, aquí tienes una lista de los trabajos que causarán más estrés en 2026.

Diez industrias que causarán más estrés en 2026



ilustración de estrés Foto : www.freepik.com/free-photo

Basado en los resultados de la investigación. WelltoryAquí hay una lista de industrias con los niveles de estrés más altos y sus puntuaciones de estrés:

1. Ocio y hostelería, puntuación 66

2. Servicios profesionales y empresariales, puntuación 56

3. Transporte y almacenamiento, puntuación 53

4. Minería y silvicultura, puntuación 50

5. Servicios privados de educación y salud, puntuación 46

6. Información, puntuación 43

7. Construcción, puntuación 43

8. Comercio minorista, puntuación 42

9. Utilidad, puntuación 42

El sector del ocio y la hostelería ocupa la primera posición, lo que se debe a los horarios de trabajo irregulares, la interacción directa con los clientes y los niveles salariales relativamente bajos.

Anna Elitzur, experta en salud mental de Welltory, destacó que la causa del estrés no es sólo el tipo de trabajo. «Lo que estos datos muestran es que el estrés laboral está impulsado por cómo está diseñado el trabajo, no sólo por la naturaleza del trabajo», dijo.