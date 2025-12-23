¡Eche un vistazo a las últimas filtraciones de coches eléctricos de Hyundai!

Jacarta – 2025 será un momento importante para hyundai en la estrategia de vehículos eléctricos (EV). Este fabricante surcoreano anunció que introduciría un vehículo eléctrico más grande a lo largo de la historia en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026, que tendrá lugar del 9 al 18 de enero.

Este modelo es una incorporación importante a la cartera de vehículos eléctricos de Hyundai, que ahora incluye varias variantes como INSTER, IONIQ 5, IONIQ 6 e IONIQ 9, al tiempo que demuestra la ambición de Hyundai de expandir su presencia en el mercado global.



Interior del último coche eléctrico de Hyundai

El vehículo eléctrico más grande de Hyundai: ¿minivan base Staria?

Si bien los detalles oficiales aún se mantienen en secreto, los avances y las primeras fotografías sugieren que será un vehículo eléctrico. el último esto muy probablemente sea versión eléctrico del Hyundai Staria, una minivan futurista que anteriormente recibió un lavado de cara y una actualización de diseño. La imagen teaser muestra una silueta muy similar a la del Staria, lo que indica que Hyundai está aprovechando su plataforma minivan grande existente para la versión eléctrica.

El uso de la plataforma Staria como base para un vehículo eléctrico no es nada nuevo. Las variantes comerciales eléctricas de Staria, como el Iveco eMoovy, ya demuestran compatibilidad con sistemas de propulsión eléctrica, utilizando un motor eléctrico de alrededor de 215 hp (160 kW / 218 PS) y una batería de 63 kWh o 76 kWh, y soportando carga rápida de 800 voltios.

Si Hyundai utiliza una arquitectura similar, este nuevo vehículo eléctrico ofrecerá capacidades de carga rápida superiores y un rendimiento confiable.

Tecnología y características modernas

El vehículo eléctrico más grande de Hyundai estará equipado con tecnología eléctrica avanzada, incluido un sistema de carga de alto voltaje de 800 voltios, el mismo que se utiliza en el modelo IONIQ, que permitirá una carga más rápida y eficiente. Además, el avance muestra algunos cambios de diseño específicos de los vehículos eléctricos, como un parachoques delantero diferente, un puerto de carga en la parte delantera y llantas de aleación exclusivas, que distinguen el modelo eléctrico de la versión con motor convencional.

También se espera que el interior del vehículo eléctrico reciba actualizaciones tecnológicas, incluidas las últimas pantallas de información y entretenimiento, conectividad moderna y características de conveniencia adicionales, ofreciendo así una experiencia de conducción sofisticada y cómoda tanto para familias como para uso comercial.

Estrategia de Hyundai en Bruselas y 2026

Además del vehículo eléctrico más grande, Hyundai también exhibirá el lavado de cara del IONIQ 6 y un área especial de la Zona N que presenta variantes de rendimiento como el IONIQ 5 N y el IONIQ 6 N. También se presentará el último concepto de diseño INSTEROID, un vehículo eléctrico compacto con temática de juegos.