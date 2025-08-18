Eche un vistazo a las promociones de la independencia en la solicitud a la estación de servicio de Pertamina

Yakarta, Viva – PT Pertamina Pats de Niaga promoción combustible de petróleo (Bbm) y GLP, así como otras actividades especiales durante el período de agosto de 2025. La promoción fue en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

El presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga Sudung Situmorang, dijo que el programa se consideró una forma de gratitud independencia RI, así como un esfuerzo por acercarse a la comunidad.

«Hoy celebramos el Día de la Independencia de la República de Indonesia. Por lo tanto, debemos continuar mudándonos y trabajando», dijo Sudung en su declaración en Yakarta, lunes 18 de agosto de 2025.

Los usuarios de aplicaciones de Mypertamina pueden disfrutar este programa durante agosto de 2025 en varios canales de servicio que van desde estaciones de servicio Pertamina, salidas de gas brillante, tienda brillante, cafetería brillante, hasta varios programas interesantes en la aplicación Mypertamina.

El presidente del presidente de Pertamina, Patra Niaga Mars, Ega Legowo Putra, explicó que esta promoción es una forma de aprecio por los consumidores de Pertamina en toda Indonesia.

«De acuerdo con el lema ‘United, soberano y próspero pueblo, Indonesia maju’, Pertamina Patra Niaga está decidida a servir completamente a Indonesia», dijo Ega.

Para las promociones de BBM, entre otras, el 17 de agosto de 2025 en forma de ahorro de RP450/litro para comprar productos BBM en Pertamax Turbo, Pertamax y Pertamina Dex, con una transacción mínima de RP250,000 y una compra máxima de 45 litros para una cuota de 8,000 consumidores.

Luego, el 18 de agosto de 2025 está guardando RP450/litro para Pertamax Turbo y Pertamax con una transacción mínima de RP. 25,000 y una compra máxima de 8 litros para los primeros 17,000 compradores.

Luego, Pertamina Dex ahorra RP300/litro en vigor 18-31 de agosto de 2025, una compra mínima de RP. 250,000 y un máximo de 50 litros/transacciones para una cuota de 5,000 consumidores/día.

Para el GLP, entre otros, la promoción de recarga de gas brillante en Bright Store y haga clic en Indomaret, a saber, Gas Bright 12 kg ahorra Rp 8,000, Gas de 5.5 kg brillante ahorrar RP 5,000 y Bright Gas puede ahorrar RP2,500, que es válido del 15 al 19 de agosto de 2025 con todos los métodos de pago.

Además, la brillante promoción de la tienda en forma de barato redimido del producto instantáneo de descuento del 45 por ciento para el 15-25 de agosto de 2025 y los puntos dobles en la tienda Bright para el 13 al 19 de agosto de 2025. Y comprar en la tienda brillante de RP100,000 puede ser un bono de Voucher Mypertamina para el 15-25 de agosto de 2025.

Mientras tanto, otras promociones de Mypertamina, entre otras, intercambian solo 80 puntos por mercancías y cupones especiales el 17 de agosto de 2025, las promociones de la independencia de Mypertamina-Visa del 16 al 17 de agosto de 2025 y Mypertamina X E-Vouchers Alfamart Periodo del 17 al 30 de noviembre de 2025.

Además, también se llevaron a cabo varias actividades para los consumidores, incluidos vehículos decorados con el tema de la independencia, leyendo el texto de las canciones de proclamación/independencia y la proyección del texto de la proclamación simultáneamente el 17 de agosto a las 10:00 hora local en todas las estaciones de servicio y las tiendas brillantes de gas. (Hormiga)