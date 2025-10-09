Eche un vistazo a las posibilidades de la Selección de Indonesia de ir al Mundial de 2026, ¿todavía hay esperanzas?

Jacarta – Selección Nacional de Indonesia Tuvo que tragar el trago amargo después de ser derrotado por el anfitrión. Arabia Saudita con un marcador de 2-3 en el primer partido del Grupo B de la cuarta ronda de Clasificación copa del mundo 2026 Zona Asia. Sin embargo, aunque la derrota lo redujo oportunidadLa esperanza de clasificarse directamente o a través de los playoffs no se ha extinguido por completo.

Indonesia se adelantó mediante un tiro penal de Kevin Diks en el minuto 11 después de que el balón golpeara la mano de un jugador de Arabia Saudita. Desafortunadamente, esa ventaja sólo duró poco tiempo. Saleh Abu Al Shamat igualó el marcador en el minuto 17 y Feras Al-Brikan anotó dos goles (uno de penalti en el minuto 36 y otro en el minuto 62) para poner el 3-1.

Duelo entre selecciones Indonesia vs Arabia Saudita Foto : Instagram @timnasindonesia

Kevin Diks anotó otro penalti en el minuto 88, pero sólo pudo reducir el déficit a 2-3. Al final del partido, el equipo de Arabia Saudita también recibió una tarjeta roja para Mohammed Kanno, lo que aumentó el drama. fósforo que ya es feroz.

Después de esta derrota, Indonesia está última en el Grupo B sin puntos, mientras que Arabia Saudita tiene tres puntos. Irak aún no ha jugado su partido en este grupo.

Una forma de clasificarse para la selección de Indonesia es que Indonesia gane a Irak con una diferencia mínima de 2 goles (por ejemplo, 2-0, 3-1 o más) para que su diferencia de goles pueda ser positiva en comparación con Arabia Saudita.

Al mismo tiempo, Irak debe poder vencer a Arabia Saudita, pero con un margen máximo de un gol (para que la diferencia de goles de Arabia Saudita no supere a Indonesia en el cálculo de desempate).

Si guión Esto funciona exactamente: Indonesia puede reclamar la primera posición en la clasificación según la regla de la diferencia de goles. Sin embargo, si este escenario fracasa, la opción sigue abierta por la vía del subcampeonato y pasando a la quinta ronda (playoffs entre equipos asiáticos).

Selección de Indonesia vs Arabia Saudita

La derrota contra Arabia Saudita fue efectivamente un golpe y redujo las oportunidades, pero eso no significa que la puerta esté completamente cerrada. La selección de Indonesia aún puede mantener sus esperanzas en un escenario muy difícil, siempre que tenga que actuar a la perfección y también confiar en los resultados de otros equipos.