Eche un vistazo a las características principales de Jetour T2 que pronto se venderán en Indonesia

Yakarta, Viva – T2 casa Introducido por primera vez en Indonesia en julio pasado. Desde entonces, PT Jetour Sales Indonesia ha seguido finalizando las especificaciones para satisfacer las necesidades y el carácter de los consumidores en el país.

Este SUV de estilo cuadrado lleva una filosofía de viaje+. El concepto coloca un viaje no solo una cuestión de mudanza, sino que también experimenta la libertad y la autoexpresión.

A nivel mundial, Jetour T2 ha vendido más de 300 mil unidades. Esta figura muestra que este automóvil tiene su propio lugar en el mercado de SUV con una apariencia difícil.

«La introducción del volante correcto Jetour en Indonesia no solo trae productos globales al mercado local. Más que eso, Jetour presenta un SUV que responde las necesidades de los consumidores indonesios», dijo Caroline Ling, vicepresidenta directora de PT Jetour Sales Indonesia, citada Viva Automotive Martes 23 de septiembre de 2025.

Detrás del cuerpo rígido y musculoso, T2 está armado con un motor TGDI de 2.0 con 245 caballos de potencia y 375 nm de torque. También hay seis modos de conducción que se pueden ajustar, que van desde eco, arena, hasta deportes.

Las dimensiones son bastante grandes para un SUV, que tiene 4.7 metros de largo con la distancia más baja al suelo de 220 mm. El reclamo de aceleración, 0-100 km/h en 8.7 segundos, lo hizo competir con el SUV de clase media alta.

La estructura del cuerpo utiliza acero de alta potencia de hasta 80 por ciento. La suspensión delantera de MacPherson y el enlace múltiple trasero se eligió para mantener la comodidad sin sacrificar la dureza.

Al entrar en la cabina, la atmósfera se sintió espaciosa con material de gamuza y aire acondicionado de doble zona. Hay más de 50 espacios de almacenamiento que están dispersos, así como cargan teléfonos inalámbricos con 50W.

15.6 -pulgada de pantalla táctil y un sistema de audio de 12 altavoces de Sony para ser un centro de entretenimiento. No olvide el gran techo panorámico que se puede abrir con botones o comandos de voz.

En el lado de seguridad, Jetour T2 está equipado con una cámara de 540 °, control de descenso de la colina, al sistema de control de crucero ADAS, asistencia de mantenimiento de carril y detección de punto ciego. La presencia de seis bolsas de aire complementa la protección estándar ofrecida.