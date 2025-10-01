Eche un vistazo a la provincia con la mayor distribución de FLPP en Indonesia hoy

Yakarta, Viva – Áreas del Ministerio de Vivienda y Liquidación (PKP) reveló que Java Occidental se convirtió en una provincia con la realización de la distribución FLPP el más alto, llegando a 41,978 unidades de vivienda subvención. Luego, seguido por Java Central con 15,838 unidades, Sulawesi Central 14,811 unidades, Banten 12,344 unidades, Java Oriental 12,083 unidades y Sumatra del Sur con 11,125 unidades.

Leer también: Importación de Presupuesto estatal de combustible Duspani, Purbaya llamado Pertamina Lazy para construir una nueva refinería de petróleo



Para el nivel del distrito/ciudad, Bekasi Regency lidera con 9,537 unidades, seguido de Bogor Regency 7.028 unidades, Tangerang Regency 5,594 unidades y Karawang Regency 4.765 unidades. Mientras que fuera de Java, la ciudad de Kendari con 4,251 unidades, la ciudad de Palembang 4.175 unidades, deli serdang Regency 4.047 unidades y Maros Regency 3.833 unidades.

El Ministro (PKP) Maruarar Sirait dijo que la distribución del programa FLPP para las Casas de Subsidios de la Comunidad de bajos ingresos (MBR) continuó durando enormemente hasta finales de septiembre de este año.

Leer también: Obtenga una cuota adicional de FLPP, BTN puede ser un contrato de KPR de 1,000 unidades de vivienda por día para 2025



El hombre que se llama familiarmente Ara reveló, hasta el 26 de septiembre de 2025, la distribución de casas subsidiadas continuó funcionando masivamente en varias provincias, distritos/ciudades, canalizando bancos, a las asociaciones de desarrolladores, lo que demostró la colaboración de todos los ecosistemas residenciales que funcionan de manera efectiva. Esto confirma que este logro es una prueba clara de la presencia del país.



La aparición de casas subsidiadas para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing

Leer también: Purbaya garantiza un presupuesto para subsidios y compensación energética 2025 Líquido por octubre



«La casa subsidiada es una alfombra roja para la gente. Este programa no solo proporciona una casa, sino que también impulsa la economía y crea empleos en las regiones», dijo en una declaración escrita recibida en Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Según él, cada construcción de una casa subsidiada involucra al menos cinco trabajadores, así como desencadenando una facturación económica local que va desde tiendas materiales hasta puestos de alimentos alrededor del proyecto.

«Este ecosistema residencial está claramente alentando el crecimiento económico. Una casa que está construida significa que hay una tienda de material vivo, hay trabajadores que obtienen ingresos y hay mejores puestos de comida de venta», dijo.



Fotografías aéreas de vivienda subsidiada en Bogor, West Java. Foto : Entre fotos/Yulius Satria Wijaya

Con los logros hasta septiembre, el gobierno es optimista de que se puede lograr el objetivo de 350,000 unidades de vivienda subsidiada. «La estrecha colaboración entre el gobierno, la banca y las asociaciones de desarrolladores que continúan expandiendo el acceso a viviendas decentes para personas de bajos ingresos», dijo Ara.

Mientras tanto, el sector bancario también juega un papel importante en la canalización del banco BTN FLPP liderando con la distribución de 93,098 unidades, seguido de BTN Syariah 36,589 unidades. Bank Bri distribuyó 17.515 unidades, BNI 8,440 unidades y un banco Mandiri 7,963 unidades. Los bancos regionales también contribuyeron, incluido BJB con 2,923 unidades, y BJB Syariah 2.066 unidades. (Hormiga)