Eche un vistazo a la primera aparición del Toyota GR Supercar: se revela un diseño agresivo y una potencia extraordinaria

Jacarta – toyota fortaleciendo aún más sus ambiciones en el segmento actuar Alto. Recientemente, anunciaron el teaser de superdeportivo El nuevo utilizará la marca GR (Gazoo Racing) como modelo insignia.

Esta filtración se relaciona con un gran evento que Toyota realizará el 13 de octubre, antes del debut de la versión final en el Japan Mobility Show 2025.

Primera aparición del Toyota GR Supercar

Este teaser comenzó a difundirse luego de que la cuenta oficial de Toyota mostrara un tablero en la pista Fuji Speedway, que decía “GT Corner”, junto a los nombres de autos legendarios como el Toyota 2000GT (1967) y Lexus LFA (2010).

En el costado de los dos autos está escrita la silueta de un auto nuevo con una insignia GR en el frente, una fuerte señal de que Toyota traerá un sucesor al LFA usando la marca GR.

Toyota parece estar abandonando el nombre «LFR», que anteriormente estaba asociado con el sucesor del LFA, y ha optado por integrar completamente el desarrollo de este superdeportivo bajo el paraguas de Gazoo Racing.

Según se informa, este nuevo modelo está disponible en una versión de carretera (road-going) y una versión de carreras (racing spec).

DiseñoADN y especificaciones preliminares

Las fotos filtradas del prototipo camuflado muestran una serie de elementos de diseño típicos de los superdeportivos modernos: luces LED nítidas, una fascia delantera con grandes tomas de aire, líneas de carrocería agresivas y acentos aerodinámicos que enfatizan el carácter de alto rendimiento.

Citado por VIVA Otomotif de Carscoops, el sábado 11 de octubre de 2025, la versión de carreras muestra elementos adicionales como grandes alas, grupos de LED adicionales y escapes laterales como parte de un paquete aerodinámico agresivo.

En términos de construcción, se rumorea que este automóvil estará construido sobre un chasis de aluminio con una carrocería de fibra de carbono, una combinación que promete alta rigidez pero un peso relativamente liviano.

Mientras tanto, en cuanto a la fuente de energía, los rumores apuntan al uso de un motor V8 biturbo de 4,0 litros integrado con un motor eléctrico como sistema híbrido de autocarga, lo que significa que el sistema eléctrico ayudará a alimentar el motor de combustión mientras reduce el consumo de combustible en determinadas condiciones.

Historia del prototipo y actividad pública

Este coche no es un proyecto repentino. El prototipo de superdeportivo GR ha aparecido en la fase de pruebas varias veces a lo largo de los últimos años, incluso en eventos como el Festival de Velocidad de Goodwood de 2025.