Eche un vistazo a la nueva fuga de motocicletas 2026 de TVS

Jacarta – televisores Motor La compañía volvió a demostrar su innovación en la promoción del vehículo eléctrico (EV) a través de un evento singular denominado iQube Padel Day. Este evento no es sólo un lugar de reunión comunitaria. usuarios TVS iQube, pero también combina elementos de deportes y gaya vida urbana moderna, al mismo tiempo que proporciona filtración sobre los planes para lanzar una nueva motocicleta TVS en 2026.

Lea también: Una parte de esta moto no puede faltar ni mucho menos sobrar





Motor Listrik TVS iQube Eléctrico

El evento iQube Padel Day comenzó con un convoy de grupos de equitación al que asistieron decenas de fieles usuarios de TVS iQube en el área urbana de Yakarta. Tras el convoy, los participantes se reunieron para jugar al pádel, un deporte de raqueta muy popular actualmente entre las comunidades urbanas. TVS eligió estos deportes para reflejar los valores de iQube, como la resistencia, el dinamismo, el estilo de vida activo y la interacción social.

Lea también: Lista filtrada de juegos gratuitos en Epic Games Store, no te la pierdas



Además del emocionante torneo de pádel, este evento también ofrece sesiones de entrenamiento para principiantes, así como una zona de prueba para los visitantes que quieran experimentar el rendimiento ágil y receptivo del patinete eléctrico TVS iQube. Esto enfatiza la posición del iQube no sólo como un vehículo cotidiano, sino también como parte de un estilo de vida moderno y respetuoso con el medio ambiente.

Según Rizal Tandju, DGM Business Development y Electric Vehicles TVS Motor Company Indonesia, este evento tiene como objetivo fortalecer la relación entre TVS y los usuarios al tiempo que aumenta la conciencia pública sobre la movilidad de bajas emisiones. TVS quiere demostrar que iQube puede ser un vehículo eléctrico práctico, elegante y relevante para los estilos de vida urbanos.

Lea también: ¿La motocicleta se avería en la carretera? Aquí está la forma correcta de superarlo sin pánico



Se filtra la nueva moto TVS 2026

Además de destacar el iQube, este evento también es una oportunidad para que TVS dé un vistazo a la nueva motocicleta que se lanzará en 2026. Aunque no se han revelado detalles completos sobre el modelo, esta información muestra que TVS planea expandir su línea de productos, tanto en el segmento de motocicletas eléctricas como en el convencional, en línea con la creciente tendencia de electrificación en Indonesia.

En la misma ocasión, el director de marketing de TVS Motor Indonesia, Ryan Rahadian, dio un adelanto de la nueva motocicleta de TVS para 2026.

«Habrá nuevos productos, todavía no podemos revelar las categorías. Así que hay nuevos productos y modelos de refrescos que llegarán en 2026», dijo Ryan.