Eche un vistazo a la lista completa de directores nacionales de bancos islámicos

Yakarta, Viva – La extraordinaria Junta General de Accionistas (BVI) de PT Bank Victoria Syariah aprobó oficialmente el cambio en el nombre de la Compañía a PT PT Banco Nacional Islámico (BSN). Al mismo tiempo, aprueba el acuerdo Directores solo para fortalecer la dirección de la transformación de la empresa.

Secretario corporativo El Banco Nacional de la Sharia Dody, dijo, según los resultados de los AGM que se habían mantenido con éxito, se acordó que las nuevas filas de gestión que se convirtieron en el capitán de la transformación BSN en el futuro. Con su nueva identidad y directores, BSN está listo para ir más allá y unirse a Btn La sharia planeó ser spin-off este año.

«Este nuevo nombre y gestión es una identidad. Este paso confirmará la nueva identidad de BSN como un banco islámico más resistente, más inclusivo y más visionario y se convertirá en una institución financiera islámica que confía en la comunidad en general», dijo Dody en Yakarta, citado el domingo 24 de agosto de 2025.

Reveló que el EGMS es una serie del proceso de giro de la Unidad de Negocios BTN o BTN Sharia Sharia (UUS) para convertirse en un banco comercial (autobús) de Sharia utilizando BVIS como una compañía Shell. Con este cambio de nombre, BTN Syariah después de convertirse en un autobús también cambió su nombre a un banco islámico nacional.

BSN dijo que Dody está objetivo de convertirse en un banco islámico con una base financiera y moral resistente, y puede traer servicios digitales modernos con los principios de la sharia.

Ilustración del seguro de la sharia

«BSN será un banco sólido y adaptativo, y responderá las necesidades del pueblo indonesio. Queremos ser una familia indonesia de confianza que crece con la comunidad y siempre brinde valor agregado a los accionistas, clientes y la gente indonesia», explicó Ddy.

Mientras tanto, el Banco Victoria Syariah EGMS aprobó el despido de los siguientes administradores de la Compañía:

Presidente Director: Dery Januar

Director de Cumplimiento: Ruly Dwi Rahayu

Director: Andy Sundoro

A partir de la aprobación de esta decisión, los accionistas agradecieron a la gerencia de la compañía que fue despedida por todas las contribuciones de energía y pensamientos durante el regazo del puesto.

El EGMS también aprobó el nombramiento de los nombres a continuación como la administración del Banco Nacional de la Sharia, así como los cambios en la nomenclatura del puesto, a saber:

Presidente Director: Alex Sofjan Noor

Subdirector de Presidente: Arga M. Nugraha

Director de Finanzas, Estrategia y Tesoro: Abdul Firman

Director de Banca del Consumidor: Mochamad Yut Penta

Director de Capital Humano y Cumplimiento: Anton Rijanto

Director de Gestión de Riesgos: Beki Kanuwa

Director de Financiación de la Red y Retail: Ari Kurnánman

Mientras tanto, la nueva Junta de Administración será efectiva después de obtener la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros sobre la evaluación de las pruebas de capacidad y propiedad y cumplir con las leyes y reglamentos aplicables.

En este EGMS, también aprobó enmiendas a los artículos de asociación de la Compañía en el contexto de cambiar el nombre y el lugar de la posición de la Compañía, así como ajustar una serie de regulaciones y leyes del Ministro de Bumn y OJK, así como del Plan de Acción de Recuperación ((Plan de recuperación) Compañía.