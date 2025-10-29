Eche un vistazo a la historia de las tarifas de Transjakarta antes de IDR 3500 hasta que aumenten a IDR 5000

Jacarta – El transporte público en Yakarta sigue siendo el objetivo del gobierno para reducir la congestión y la contaminación. Uno de los medios de transporte más populares es Transjakarta.

Desde sus inicios, Transjakarta ha ofrecido servicios autobús rápido, conveniente y asequible para los residentes de la ciudad capital. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a surgir la necesidad de ajustar tarifas para que las operaciones siguieran siendo sostenibles.

Últimamente se habla de un aumento Tarifas de Transjakarta. Así lo explicó el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung. Dijo que en consonancia con la realización de este discurso, el número de flotas de autobuses eléctricos aumentará significativamente.

«Ahora estamos mejorando las instalaciones, incluso este año para los autobuses eléctricos de Yakarta, que antes sólo operaban 200, ahora operarán hasta 500 autobuses eléctricos», dijo Pramono en M Bloc Space Jakarta, el lunes 27 de octubre de 2025, citado por Antara.

Como se sabe, actualmente la tarifa de Transjakarta es de 3.500 IDR por viaje. Esto existe desde hace casi 20 años y sólo cubre alrededor del 14 por ciento de los costos operativos.

«Actualmente el subsidio para cada billete en realidad supera los 9.000 rupias. Es imposible si lo apoyamos solos todo el tiempo», dijo.

Este plan de aumento de tarifas tiene como objetivo 5.000 IDR por viaje para mantener la calidad del servicio y la sostenibilidad operativa. Varios grupos comunitarios todavía tienen acceso gratuito, entre ellos ASN, TNI, Polri, estudiantes, personas discapacitadas y ancianos.

Aparte de eso, durante las horas pico (05.00 a 07.00 WIB) todavía se aplica una tarifa especial de 2.000 IDR y, en ciertos momentos, Transjakarta también ofrece una tarifa promocional de solo 1 IDR.

Historia de la tarifa de Transjakarta

Ilustración de los pasajeros del autobús TransJakarta.

A juzgar por su historia, Transjakarta inició sus operaciones el 15 de enero de 2004 con el Corredor 1. El objetivo es proporcionar transporte rápido, cómodo y asequible a los residentes de Yakarta.

Durante las dos primeras semanas, del 15 al 30 de enero de 2004, este servicio fue gratuito para que la gente se familiarizara más con el transporte masivo.

A partir del 1 de febrero de 2004, se implementaron oficialmente las tarifas de Transjakarta. Para el «viaje económico» de 05.00 a 07.00 WIB, la tarifa es de 1.500 IDR, mientras que para el «viaje sencillo» fuera de este horario, 2.500 IDR.

Además, los billetes integrados que combinan Transjakarta y autobuses alimentadores están disponibles a un precio de 3.800 IDR para autobuses con CA y 2.900 IDR para autobuses que no sean de CA.