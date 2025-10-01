Eche un vistazo a la fila promocional de Suzuki en Giias Bandung 2025, Fronx en el centro de atención

Viva Automotive – La serie Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) La serie se celebró nuevamente en Bandung del 1 al 5 de octubre de 2025 en Sudirman Grand Ballroom. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) junto con PT Nusantara Jaya Sentosa (NJS) presenta líneas de productos, incluidos los últimos modelos Suzuki fronx.

Randy Murdoko, Jefe de Departamento 4W Sales Pt Sis, citado de su declaración oficial enfatizada:

«Suzuki Indonesia está comprometida a presentar una tecnología ecológica que es fácilmente poseída por todos los niveles de la sociedad. Utilizando. Giias Bandung 2025, queremos mostrar cómo las líneas híbridas pueden ser una solución práctica para la movilidad mientras apoyan las emisiones del vehículo. «

Durante la exposición, Suzuki preparó varias promociones. La compra de Fronx, New XL7, S-Presso o todos los nuevos Ertiga Hybrid obtienen un cupón de compra de Rp1 millones, mientras que el orden del Grand Vitara llega a Rp2 millones. Específicamente, Fronx y el nuevo XL7 también van acompañados de regalos exclusivos de vaso. Para las empresas que compran un nuevo transporte, hay un dinero electrónico de RP. 500 mil.

Específicamente para los compradores de Fronx, existe la oportunidad de jugar la rueda de la fortuna con premios de metales preciosos, cupones adicionales, productos de estilo de vida. Los visitantes también pueden probar las unidades de pruebas de prueba de 5 puertas FRONX, NUEVA XL7 y Jimny de 5 puertas, así como la oportunidad de obtener mercancías exclusivas.

