Eche un vistazo a la distribución de internados islámicos en Indonesia: ¡Java Occidental es el más grande!

VIVA – Indonesia es conocida como un país con números. internado islámico (ponpes) la mayor cantidad del mundo. De Sabang a Merauke, los internados islámicos se han convertido en centros educaciónpredicación y formación del carácter generación jóvenes musulmanes.

Sin embargo, entre todas las provincias del país, Java Occidental ocupa la primera posición como región con el mayor número de internados islámicos.



Ilustración de la atmósfera del internado islámico Al-Istiqlaliyyah Abuya Uci

Java Occidental encabeza la lista nacional

Según datos oficiales del Ministerio de Religión de Indonesia (Kemenag) en el sistema One Data del Ministerio de Religión para 2023, hay 12.121 internados islámicos en Java Occidental. Este número ubica a la provincia muy por encima de otras provincias como:

Java Oriental con 6.745 internados islámicos

Banten con 6.423 internados islámicos

Java Central con 5.084 internados islámicos

Mientras tanto, fuera de Java, las provincias con un número bastante grande de internados islámicos incluyen Aceh, Sumatra Occidental y Sulawesi del Sur, pero las cifras todavía están muy por debajo de las dominadas por la región de Java.

¿Por qué puede dominar Java Occidental?

Según el informe de Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama citado por VIVA el lunes 20 de octubre de 2025, hay una serie de factores que explican este fenómeno:

1. Tradiciones de internado islámico fuertemente arraigadas

Desde la época colonial, Java Occidental ha sido conocida como una región con muchos ulama y kiai carismáticos. Fundaron internados islámicos como medio de educación religiosa y como base para la lucha. público. Esta tradición continúa hasta el día de hoy, transmitida de generación en generación.

2. El papel de los antiguos alumnos y descendientes de Kiai

El presidente de RMI PWNU West Java, KH Abdurrohman, explicó que muchos nuevos internados islámicos fueron fundados por ex alumnos de grandes internados islámicos que querían desarrollar la educación en sus áreas de origen.

“Los estudiantes e hijos e hijas del kiai lo fundaron institución nuevo alrededor del principal internado islámico. «Este fenómeno significa que una familia puede tener más de un internado islámico», dijo KH Abdurrohman, citado por NU Online.

3. El fenómeno «Una familia, un internado islámico»

En varias zonas, como Tasikmalaya, Cianjur y Garut, una gran familia de ulemas suele tener varios internados islámicos con diferentes características. Este es un factor importante en el aumento del número de instituciones educativas islámicas en Java Occidental.

4. Diversidad de modelos y planes de estudio

Los internados islámicos en Java Occidental no sólo enseñan el libro amarillo, sino que muchos también adoptan sistemas educativos modernos, como madrasas formales, escuelas vocacionales e internados islámicos empresariales. Esto hace que la gente esté cada vez más interesada en enviar a sus hijos a internados islámicos.