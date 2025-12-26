Eche un vistazo a la diferencia entre el UMP más alto y más bajo de 2026, la diferencia alcanza los 3 millones de IDR

Jacarta – El gobierno ha fijado el Salario Mínimo Provincial (UMP) 2026 en la mayor parte de Indonesia. Esta determinación es una referencia para el salario mínimo de los trabajadores con menos de un año de servicio y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

Tamaño PMUM 2026 Esto lo determina cada gobernador con base en el Reglamento Gubernamental (PP) Número 49 de 2025 sobre Salarios.

A nivel nacional, el PUM de 2026 muestra variaciones bastante amplias entre provincias. Esta diferencia se refleja en el salario mínimo nominal establecido, que va desde más de 5 millones de IDR hasta alrededor de 2 millones de IDR.

La siguiente es una comparación del UMP más alto y más bajo de 2026, resumido el viernes 26 de diciembre de 2025.



Ilustración de efectivo/salario/indemnización por despido. Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

UMP 2026 más alto en Indonesia

Basado en la lista UMP de 2026, DKI Yakarta Ocupa la primera posición como provincia con salario mínimo más alto. El UMP de DKI Yakarta en 2026 se fija en 5.729.876 IDR, siendo la única provincia con un UMP superior a 5 millones de IDR.

Los siguientes puestos los ocupan varias provincias de la región de Papúa. Papúa del Sur fija el UMP de 2026 en 4.508.850 IDR, seguido de Papúa de la Montaña en 4.508.100 IDR. Además, Papúa ha fijado el UMP para 2026 en 4.436.283 IDR, mientras que Papúa Central está en 4.295.848 IDR.

Fuera de Papúa, las islas Bangka Belitung están incluidas en las clasificaciones más altas de UMP con un valor nominal de 4.035.000 IDR. Mientras tanto, Célebes del Norte fijó el UMP de 2026 en 4.002.630 IDR, seguido de Sumatra del Sur en 3.942.963 IDR y Célebes del Sur en 3.921.234 IDR.

Luego, en el décimo lugar, las Islas Riau registraron un UMP en 2026 de 3.879.520 IDR. Las diez provincias principales tienen un UMP superior a 3,8 millones de IDR.

UMP más bajo de 2026 en Indonesia

Por otro lado, la lista más baja de UMP de 2026 todavía está por debajo de los 2,5 millones de rupias. java central se convirtió en la provincia con el UMP más bajo en 2026, a saber, 2.317.386 IDR. La diferencia es leve con Java Occidental, que ha fijado el UMP para 2026 en 2.317.601 IDR.

Además, DI Yogyakarta fijó el UMP 2026 en 2.417.495 IDR, seguido de Java Oriental con un valor nominal de 2.446.880 IDR. East Nusa Tenggara (NTT) está por encima con un UMP para 2026 de 2.455.898 IDR.

Otras provincias que también se encuentran en el grupo de UMP bajo son Nusa Tenggara Occidental (NTB) con 2.673.861 IDR y Bengkulu con 2.827.250 IDR. Todas las provincias de este grupo tienen un UMP para 2026 por debajo de 3 millones de IDR.