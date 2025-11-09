Eche un vistazo a la colaboración entre las filiales de Telkomsel y las marcas locales en USS 2025

Jacarta – Telkomsel a través de marcas COMPASIÓN continúa brindando experiencias de estilo de vida digitales cercanas a la vida cotidiana de los indonesios. En el evento Urban Sneaker Society (USS) 2025 que tuvo lugar del 7 al 9 de noviembre de 2025 en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC). SIMPATI presenta una variedad colaboración y experiencias digitales interactivas que combinan tecnología, creatividad y cultura popular en un espacio colaborativo.

Los visitantes pueden disfrutar de varias colaboraciones de marcas locales reconocidas con SIMPATI, incluidas Dwiky KA, Dominate y Better Goods. Como uno de los eventos de cultura urbana y zapatillas más importantes de Indonesia, USS se convierte anualmente en un lugar de reunión para marcas, comunidades y creadores para celebrar las tendencias del estilo de vida urbano. La presencia de Telkomsel en USS 2025 es una forma concreta de apoyo al ecosistema creativo que continúa desarrollándose.

El vicepresidente de comunicación de marketing y marca de Telkomsel, Emir Gema Surya, dijo: «A través de SIMPATI, queremos fortalecer el papel de Telkomsel en el apoyo al estilo de vida digital del pueblo indonesio. Nuestra presencia en USS 2025 es una forma de compartir experiencias, así como abrir más oportunidades para que las personas exploren y sean creativas a través de la conectividad digital».

Colaboración exclusiva de SIMPATI en USS 2025

Con el espíritu de promover la creatividad y apoyar los estilos de vida cotidianos, Telkomsel a través de SIMPATI presenta tres colaboraciones exclusivas en el stand de USS 2025, a saber:

1. SIMPATI x Dwiky KA – Colección “súper emocionante”

Colaboración de mercancía exclusiva de camisetas y bolsos de mano con el artista visual de Surabaya, Dwiky Kristio Aditama (Dwiky KA), conocido por sus personajes hiperbólicos, atrevidos y coloridos. Esta colección representa la emoción de utilizar el paquete Super Seru SIMPATI, que ofrece una cuota súper grande a un precio súper económico, y está disponible en el stand de SIMPATI comprando el paquete Super Seru Internet de 120 GB o Combo de 100 GB por IDR 250.000.

2. SIMPATI x Dominate Jakarta – Chaqueta tipo bandana ligera con medio botón

Colaboración exclusiva con Dominate Jakarta en forma de chaqueta bandana ligera con medio botón. Esta chaqueta está diseñada con un diseño minimalista y funcional para apoyar la movilidad y la comodidad, adecuada para quienes se mueven activamente en áreas urbanas. Este producto está disponible en un paquete por 658.000 IDR, incluido un paquete SIMPATI por valor de 50.000 IDR.