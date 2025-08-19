Eche un vistazo a la colaboración de BTN, Jakpro y Ancol para hacer la ciudad global de Yakarta

Yakarta, Viva – Después de celebrar con éxito el Maratón Internacional de Yakarta (Jakim), Pt Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN) junto con el Gobierno Regional (PEMDA) de DKI Jakarta para alentar la transformación hacia ciudad global Inclusivo, moderno y sostenible. Btn Firmado oficialmente Memorando de comprensión con pt pembanguan jaya Ancol TBK y PT Yakarta Propertindo (Perserooda) (Jakpro) que confirma los pasos de colaboración conjunta el martes 19 de agosto de 2025.

La cooperación incluye sinergia en el campo del desarrollo urbano que está dirigido a fortalecer el sector turístico y la economía creativa como la columna vertebral del crecimiento de Yakarta en el futuro. Este Banco de la Placa Roja actúa como socio financiero, Jakpro como desarrollador de infraestructura estratégica y Ancol como destino turístico y espacio público.

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, enfatizó que esta cooperación fue el compromiso de la compañía de alentar a Yakarta a convertirse en una ciudad global apoyada por la facilidad de transacciones en el área del estadio del Estadio Internacional de Yakarta (JIS) y en el área de Ancol para que fuera más organizada y ordenada.

Nixon reveló que más tarde BTN participó como patrocinio de al menos tres actividades de marca corporativa para BTN en el entorno de Ancol en Ancol para que se volviera animado.

Director de BTN Nixon LP Napitupulu (derecha) y el gobernador de Yakarta Pramono Anung (izquierda)

«Esperemos que pueda levantar el turismo y la industria Umkm en Yakarta. Esperamos que Yakarta sea una verdadera ciudad como las grandes ciudades del mundo. Hay un turismo deportivo, hay un turismo culinario, y así sucesivamente «, dijo Nixon en sus comentarios al firmar el memorando de entendimiento en el Ayuntamiento de Yakarta.

La cooperación de BTN y Ancol también incluye la activación del producto, los préstamos de capital de trabajo, los préstamos de inversión y la provisión de servicios bancarios por parte de BTN en la región. Ambas partes también trabajarán juntas en otros aspectos que se acordarán más adelante.

Mientras tanto, una de las cooperaciones llevadas a cabo con Jakpro es continuar el proyecto de construcción de puentes que conecta a Ancol y el estadio JIS. Según Nixon, la presencia de un puente de conexión hace que JIS sea mucho más óptimo para que su valor estratégico aumente.

BTN también explora, que incluyen el inventario de varios potenciales propiedad de ambas partes, la preparación de una serie de estudios de viabilidad integrales de varios aspectos y su discusión, y la preparación del esquema de cooperación que se llevará a cabo en el futuro.

Por lo tanto, puede acelerar el desarrollo de ecosistemas turísticos e industrias creativas que pueden atraer inversiones y crear nuevos empleos. La competitividad de Yakarta como ciudad global puede aumentar tanto a nivel regional como internacional.

El gobernador de Yakarta, Pramono Anung (izquierda) y el director gerente de BTN Nixon LP Napitupulu (derecha)

En la misma ocasión, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, dijo que la asociación estratégica entre BTN, Jakpro y Ancol beneficiaría a todas las partes y al público en general. Dio la bienvenida y apoya completamente la mejora del área de ANCOL y JIS a través de la asociación estratégica de los tres partidos.

«Esto muestra que si podemos poner el ego del otro, estoy seguro de que esta cooperación será mutuamente beneficiosa para BTN, Jakpro y Ancol. La participación de BTN estoy seguro de que proporcionará un espacio extraordinario», dijo Pramono.