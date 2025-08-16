Eche un vistazo a cómo trabaja el ABS en una motocicleta y la diferencia con ABS Car

VIVA – abdominales motor es un sistema de rueda anti-llave que evita que las ruedas se bloqueen cuando frenado De repente, especialmente las ruedas delanteras vulnerables que hacen que el deslizamiento o la moto caiga. Este sistema funciona reduciendo la presión del freno mientras el sensor detecta que las ruedas dejarán de girar, luego ajustarán la presión según sea necesario

El sistema moderno ahora utiliza la ECU de doble canal que monitorea la velocidad de las ruedas delanteras y traseras en tiempo real para intervenciones más receptivas. Algunas variantes incluso agregan un sensor giroscópico para detectar la pendiente del motor cuando se rinden, haciendo que el frenado sea más inteligente y más seguro en la esquina.

Ejemplos de frenos delanteros de moto equipados con ABS.

Por qué la rueda del motor se bloquea más peligrosa que Móvil?

En el automóvil, las ruedas cerradas generalmente hacen que el vehículo se deslice recto sin poder controlarse. Sin embargo, en el motor, la rueda deja de girar puede dañar inmediatamente el equilibrio, para que el motor pueda sacudir o caer. Por lo tanto, la función principal del motor ABS no solo mantiene la capacidad de frenar, sino que también mantiene el equilibrio y la estabilidad al frenar con fuerza

Los beneficios del ABS para la seguridad de la conducción

– Reducción del riesgo de accidentes fatales. El estudio IIHS concluyó que las motos con ABS tienen el 22 por ciento del riesgo de colisiones fatales más bajas que las que no tienen ABS.

– Acortar la distancia de parada de hasta el 17 por ciento. Los informes de Australia muestran la posible disminución en 57 accidentes graves si todas las motos tienen ABS.

– Más seguro al curvas (ABS en las curvas). La última tecnología ahora permite que el frenado permanezca estable incluso en la esquina en función de la pendiente del motor.

¿Cuándo es menos efectiva la moto ABS?

Ejemplos de sensores ABS en la rueda trasera del motor.

En el campo todoterreno o la superficie suelta, a veces jinete En su lugar, requiere una rueda bloqueada (por ejemplo, la deriva de la rueda trasera) para detenerse más rápido. Por lo tanto, alguna aventura motora incluye opciones de ABS que pueden desactivarse para que los usuarios puedan controlar la fuerza de frenado de acuerdo con las condiciones de la carretera.

Los abdominales en la motocicleta son realmente un salvador cuando el frenado extremo, manteniendo el motor en posición vertical y el conductor está más seguro. Aunque en principio igual que el automóvil ABS, sus funciones e implementación se ajustan a los riesgos típicos de los vehículos de dos ruedas, a saber, la estabilidad y las maniobras. Entonces, si está eligiendo una motocicleta, asegúrese de que su modelo favorito esté equipado con ABS, ya sea que sea estándar o al menos se puede desactivar para situaciones todoterreno.