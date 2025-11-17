Eche un vistazo a 6 tendencias del mercado laboral en 2026: ¿la IA está empezando a convertirse en una amenaza para los empleados?

Jacarta – Mundo trabajar continúa cambiando rápidamente y se prevé que 2026 será un año de ajustes importantes. La existencia de presiones económicas, nuevas expectativas y cambios en las relaciones de poder entre empresas y trabajadores, exige que los profesionales sean más adaptativos.

Fenómeno como microdespidoLa flexibilidad laboral y el impacto de la inteligencia artificial marcan una nueva forma de ver las carreras y las relaciones con los líderes.

Para la generación más joven, especialmente la Generación Z, tren esto es muy relevante. Comprender estas tendencias desde el principio ayudará a los trabajadores a preparar estrategias para seguir siendo competitivos y mantener la satisfacción laboral.

Entonces, ¿cuáles son las tendencias laborales para el próximo año? La siguiente es la lista resumida de ForbesLunes 17 de noviembre de 2025.



Ilustración de actividad/trabajo.

1. Aumenta el desajuste entre los empleados y el liderazgo

La confianza en el liderazgo cayó drásticamente. En los informes de Glassdoor, menciones como «desalineación«aumentará un 149 por ciento de 2024 a 2025, luego «desconectart” aumentó un 24 por ciento, y “desconfianza”hasta un 26 por ciento.

«Los trabajadores están sintiendo los efectos de la montaña rusa emocional de los últimos seis años. Durante la pandemia, los líderes fueron transparentes y abiertos. Ahora muchos están volviendo al lenguaje corporativo y los trabajadores sienten que los líderes no los apoyan», dijo Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor.

Actualmente, continuó, los trabajadores ven cómo la dirección maneja las cosas. Despidospolíticas de regreso a la oficina y adopción de tecnología de alto costo, lo que resulta en una pérdida de confianza y moral en el liderazgo.

2. Los despidos repetidos a pequeña escala se convierten en la nueva normalidad

Los despidos continuos a pequeña escala se están convirtiendo en un nuevo patrón, lo que Glassdoor llama “despido permanente” también se convertirá en una tendencia en 2026. Aunque la escala de los recortes es pequeña, el efecto sobre la incertidumbre y la ansiedad de los trabajadores es bastante grande.

Los datos muestran que los despidos pequeños (menos de 50 personas) aumentaron del 38 por ciento en 2015 al 51 por ciento en 2025. Los impactos de este fenómeno incluyen agotamiento laboral, falta de compromiso y pérdida de confianza, que se espera que continúen a lo largo de 2026.

3. Aumenta la tendencia de regreso a la oficina

Las oportunidades de ascenso se vuelven más difíciles para los trabajadores que trabajan desde casa. La calificación promedio de oportunidades profesionales para los trabajadores remotos o híbridos cayó de 4,1 en 2020 a 3,5 en 2025. A pesar de los mandatos de regreso a la oficina, la cantidad de días de trabajo desde casa no ha cambiado mucho. Las preocupaciones de los empleados están “fuera de la vista, fuera de la mente”. Los profesionales que trabajan ahora tienen que elegir entre flexibilidad y visibilidad laboral.