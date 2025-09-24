Eche un enfoque de colaboración y entre fondos de fideicomiso con la Fundación Gates para administrar la financiación inicial de US $ 100 millones este año

Yakarta, Viva – Agencia de gestión Inversión Danantara a través y entre fondos de confianza que colaboran con Fundación Gates. La cooperación se moverá en tres campos, a saber, la educación, el saneamiento del agua y la salud.

Director Ejecutivo de la Agencia de Gestión de Inversiones y Antara Rosero Roeslani explicó que y entre el fondo fiduciario con la Fundación Gates celebrará una serie de sesiones conjuntas (sesión común) En un programa llamado Filantropy Lab.

«Tenemos una sesión conjunta y entre el Fondo Fiduciario con la Fundación Gates, decimos que el Laboratorio de Filantropía. Que se moverá principalmente en tres campos, antes, el Presidente fue transmitido. Educación anterior, luego dijimos la educación, luego Wash, fue un saneamiento del agua y también salud», dijo Rosan en Nueva York, Estados Unidos, martes (23/9) tiempo local.

Rosan explicó que las actividades de la sesión conjunta durarían hasta enero y después de eso continuaría con la firma de la cooperación concreta en los tres campos.

Explicó que y entre el fondo fiduciario en 2025 preparó una financiación de US $ 100 millones. Del total de dividendos recibidos cada año, se asignará alrededor del 1-2 por ciento al fondo fiduciario para apoyar las actividades en los tres campos.

Además de la Fundación Gates, Rosan agregó que y entre también abierto para colaborar con otras instituciones filantrópicas.

«En principio, también hemos hablado con mucha filantropía y queremos que exista un centro de esta filantropía en Indonesia. Entonces, también establecemos la cooperación con otras partes», dijo.

El plan de cooperación y entre la Fundación Gates se reveló a principios de mayo de 2025 cuando el fundador de Microsoft y la figura de la filantropía mundial Bill Gates llegó a Indonesia.

En ese momento, Rosan reveló el plan de formar un cuerpo filantrópico y entre la confianza e invitó a la Fundación Bill & Melinda Gates a trabajar juntos.

Rosan dijo que la agencia de filantropía y el fideicomiso estaban planeados para acomodar del 1 por ciento al 2.5 por ciento de los dividendos recibidos y entre cada año.

«Estamos corriendo tumbaLa R, a principios de año, primero pondremos US $ 100 millones y hemos visto la cifra tal vez dentro de cinco a seis años. Podemos dar mil millones de dólares estadounidenses a y entre fondos fiduciarios «, dijo Rosan. (Ant)