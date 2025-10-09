Echa un vistazo al torneo de pádel de artistas con fantásticos premios, incluidos Dimas Seto-Dhini Aminarti y Gen Halilintar.

Tangerang, VIVA – El mundo del entretenimiento de Indonesia se está animando con nuevos eventos deportivos que combinan estilo de vida, networking empresarial y espíritu de competición. El martes 7 de octubre de 2025, el Templo Raquette, Bintaro, Tangerang, fue testigo de la celebración de Satu. Caído Torneo: un evento deportivo repleto de estrellas que ha atraído con éxito la atención del público y de los actores de la industria creativa.

Los torneos de pádel, que actualmente están en auge entre las celebridades, no son sólo un lugar para competir en habilidades en el campo, sino también un foro de amistad entre propietarios de marcas, influencers y figuras públicas reconocidas. ¿Alguien? Desplázate para saber más, ¡vamos!

El coordinador del Torneo Satu Padel, Rizky Azhar, destacó que este evento no fue un partido cualquiera.

«Este torneo es una plataforma real para reunir las fortalezas de propietarios de marcas, personas influyentes y figuras públicas para que juntos puedan convertirse en portavoces de los productos de las MIPYMES locales. Nuestra filosofía es simple: ‘Juega duro, diviértete y apoya a los locales’. Queremos demostrar que la colaboración de varias partes puede tener un impacto económico significativo para las pequeñas empresas», dijo cuando se reunió durante el torneo.

Mientras tanto, Antik Arifani, propietario de la marca Satunya Studio e iniciador de este torneo, añadió que el concepto es más bien un torneo divertido.

«Este evento es más bien un torneo de pádel divertido que pretende reunir a empresarios y personalidades públicas de un mismo ámbito», explicó Antik.

«La esperanza es que a través de esta actividad puedan conectarse entre sí, construir relaciones y hacer ejercicio juntos», continuó.

Aunque tiene un tema relajado, esta competencia está empaquetada de manera profesional con un sistema de partidos estructurado. Un total de 24 parejas femeninas y 24 parejas masculinas fueron invitadas especialmente a participar en este torneo inaugural.

«Este primer volumen está destinado específicamente a invitaciones e incluye reuniones sociales y deportes», dijo Antik.

Para mantener el espíritu deportivo, la determinación de oponentes y ganadores la lleva a cabo un equipo externo, que incluye árbitros y contadores de puntuación independientes.

Curiosamente, el total de premios en juego alcanzó los 196 millones de IDR, con varias categorías especiales como «más divertido», «más esfuerzo», «más sólido» y «Premios Raket Bolong».

«¡Aunque el torneo es serio, venir aquí a reír puede ser una oportunidad de ganar!» dijo Antik en tono de broma.