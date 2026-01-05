¡Echa un vistazo a los competidores del Ford Raptor R cuyos motores son cada vez más salvajes!

Jacarta – La Ram 1500 TRX regresa para el año modelo 2027 con actuar Cuanto más extremo y capacidad todoterreno que sigue siendo duro. Después de parar durante varios años, camión regresa como un vehículo sobrealimentado de clase mundial que combina potencia máquina Hellcat con diseño agresivo, lujosas características interiores y tecnología moderna.

La Ram TRX no es sólo una camioneta de alto rendimiento; es capaz de proporcionar una sensación de aceleración móvil deportivo manteniendo sus capacidades en terrenos difíciles, lo que la convierte en una de las camionetas más deseables del mercado global.

Lo más destacado del nuevo TRX es el motor V8 sobrealimentado de 6.2 litros del Hellcat que produce 777 caballos de fuerza y ​​680 lb-pie de torque, lo que lo hace más poderoso que cualquier competidor en su clase, incluido el Ford F-150 Raptor R.

Este motor no es solo una versión mejorada del anterior, sino una combinación de un bloque de motor Hellcat estándar con un tren de válvulas Redeye/Demon y un sistema de inducción de aire rediseñado para un flujo de aire y refrigeración óptimos.

Con esta configuración, la Ram 1500 TRX es capaz de acelerar de 0 a 60 mph en sólo 3,5 segundos, mientras que su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 118 mph. Esto la convierte en la camioneta más rápida de su clase, sin reducir su capacidad para conquistar terrenos accidentados y extremos.

Esta gran potencia se canaliza a través de una transmisión automática TorqueFlite de 8 velocidades combinada con un sistema de tracción total en las cuatro ruedas y una caja de transferencia activa. Esta combinación garantiza la máxima tracción en diversas condiciones de la carretera, tanto en asfalto liso como en pistas todoterreno.

Para respaldar su capacidad para afrontar terrenos difíciles, el último TRX todavía utiliza la suspensión adaptativa Bilstein BlackHawk e2 con un recorrido de suspensión de 13 pulgadas en la parte delantera y 14 pulgadas en la parte trasera.

La distancia al suelo es de 11,8 pulgadas, mientras que los neumáticos grandes de 35 pulgadas con opciones de ruedas con bloqueo de talón brindan una excelente capacidad para recorrer senderos. Esta suspensión no sólo es resistente en senderos extremos, sino que también sigue siendo cómoda al conducir por carretera a alta velocidad.

En cuanto al exterior, la Ram 1500 TRX mantiene su característico aspecto de bestia, pero viene con una serie de actualizaciones que la hacen más moderna.

El nuevo logotipo TRX presenta una cabeza de T-Rex como símbolo de agresividad, la parrilla de alto flujo RAM está equipada con ganchos de remolque rojos y la opción de apariencia Bloodshot Night Edition agrega pintura de dos tonos y gráficos exclusivos. Todos estos detalles enfatizan el carácter del camión, que está preparado para afrontar terrenos difíciles y al mismo tiempo tiene un aspecto llamativo en la carretera.