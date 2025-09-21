Echa un vistazo a la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Prabowo Stage pronunció un discurso

Nueva York, Viva -La sede de las naciones unidas (PBB) que se encuentra en la región de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, se ha convertido en uno de los íconos diplomáticos del mundo.

El gran complejo en el borde del East River, cada septiembre, se convirtió en el centro de la atención mundial cuando se celebró la audiencia de la Asamblea General de la ONU.

Este año, la 80ª sesión de la Asamblea General con el tema Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanosse convirtió en una etapa importante para Indonesia, dado el presidente Prabowo Subianto Programado para entregar discurso En la sesión de debate general, precisamente en tercer lugar después del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Esta es la primera vez después de una década del presidente indonesio, regresó a la etapa de la Asamblea General de la ONU. El sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, se convirtió en el último discurso directamente en el foro.



El área del balcón y la sala de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El séptimo presidente Joko Widodo, en 10 años de su liderazgo, decidió no asistir directamente a la sesión de la Asamblea General de la ONU y delegó al 12º vicepresidente Jusuf Kalla y al ministro de Relaciones Exteriores en ese momento Retno Marsudi para pronunciar un discurso en representación de Indonesia.

EntreEl sábado (9/20), la hora local tuvo la oportunidad de echar un vistazo a la sala de la Corte de la Asamblea General de la ONU, la etapa del discurso para el jefe de estado que tuvo lugar el martes (23/09).

La breve gira fue facilitada por la misión permanente de la República de Indonesia (PTRI) en Nueva York, quien acompañó a 11 grupos periodistas de Indonesia para explorar una serie de áreas en el edificio histórico que fue inaugurado en 1951.

El viaje comienza desde la entrada hasta la sede de la ONU. Se requiere que cada invitado apruebe un examen estricto, desde el control de equipaje hasta la verificación de la identidad utilizada específicamente para asistir a la sesión general anual.

Después de que termina el examen, el grupo está dirigido hacia el centro de medios o el centro de medios. La ubicación está en el exterior del edificio, ocupando una carpa blanca gigante que se erigió en el borde de East River.

A partir de ahí, la ciudad panorámica de Nueva York es hermosa. A la izquierda se encuentra firmemente el puente de Queensboro. Mientras se enfrenta al paisaje del área de Queens, que estaba decorado con imponentes edificios.

En cuanto al centro de medios, se prepara el área como un gran espacio de trabajo. Cientos de sillas y mesas se organizan perfectamente para acomodar periodistas de varias partes del mundo.

También se instalan docenas de grandes pantallas de televisión para transmitir la prueba directamente. Esto permite que los periodistas aún puedan informar en detalle a pesar de que no están en la sala principal.

Habitación Asamblea General de la ONU

Después de revisar el centro de medios, el grupo fue dirigido hacia el edificio de la Asamblea General de la ONU (Asamblea General de las Naciones Unidas/UNGA). Desde aquí, los periodistas indonesios obtuvieron acceso al tercer piso, precisamente al área del balcón de la Asamblea General de la ONU. El balcón se convertirá más tarde en un lugar para cubrir el discurso de los jefes de estado.

Antes de ingresar al área del balcón, los periodistas pueden ver una variedad de obras de arte que se muestran a la derecha e izquierda del callejón. También documentación histórica visible, incluido el mensaje de la humanidad y la paz que sigue siendo haciéndose eco de las Naciones Unidas.

Desafortunadamente, en esta gira, el grupo de periodistas indonesios no pudo ingresar al balcón. El área sigue siendo estéril porque la nueva audiencia de la Asamblea General se llevará a cabo en los próximos tres días. El grupo de periodistas indonesios solo puede echar un vistazo desde el ángulo estrecho detrás del vidrio que conduce directamente al balcón y al tribunal.

Desde el lugar, parece que la sala del balcón está en la parte superior, mientras que debajo de las sillas y mesas que estarán ocupadas por los jefes de estado y representantes de 193 países miembros. Las sillas y las mesas enfrentan el gran escenario en el frente.

En esta reunión, alrededor de 150 jefes de estado estaban programados para asistir directamente. El presidente Prabowo luego ocupará un asiento en el extremo derecho del escenario, precisamente en la fila 14.

La colocación de esta posición sentada se determina en función de la lotería llevada a cabo por las Naciones Unidas. La República de Níger recibió un número de lotería primero, seguido por los países posteriores que se determinaron alfabéticamente.

Después de Níger, la siguiente orden estatal es Nigeria, Macedonia del Norte, Noruega, etc. El sistema de lotería es una forma para que las Naciones Unidas garanticen el diseño de la delegación de manera justa.

La existencia de periodistas en el balcón será limitada. A un grupo de periodistas de Indonesia solo se le permitió estar allí cuando el presidente Prabowo pronunció un discurso.



Sala de reuniones bilateral ubicada en el primer piso del edificio de la Asamblea General de la ONU

Después de eso, recurra a los periodistas de otros países cuyas cabezas están hablando. Este arreglo de toma de toma está destinado a acomodar cientos de medios presentes de varios países.

Además de ver el Consejo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un grupo de periodistas de Indonesia también fue invitado a revisar el espacio bilateral en el primer piso. La habitación es una colección de espacios pequeños que miden aproximadamente 3.5 x 3 metros. Cada habitación solo está separada por un mamparo de partición.

Cada habitación está equipada con seis sillas cara a cara y dos sillas grandes. Estas habitaciones son proporcionadas por las Naciones Unidas y pueden ser utilizadas por jefes de estado para reuniones bilaterales con otros líderes mundiales.

Impulso importante

El discurso del presidente Prabowo en la 80ª sesión de la Sesión de la Asamblea General de la ONU no fue solo una agenda ceremonial. Este foro internacional es una oportunidad para que Indonesia exprese un compromiso para mantener la paz, fortalecer la cooperación global y luchar por los intereses nacionales en medio de la dinámica geopolítica mundial.

El presidente Prabowo, que hablará ante los líderes mundiales, ocupa una posición estratégica como líder del país programado para pronunciar un discurso al comienzo de la sesión.

Esta secuencia se convierte en un impulso importante, considerando que Brasil tradicionalmente siempre abre un juicio, seguido por los Estados Unidos como anfitrión. Es decir, el discurso del presidente Prabowo será uno de los primeros en ser escuchado por el mundo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que uno de los temas importantes que se discutirá en el discurso del presidente Prabowo está relacionado con Palestina. La etapa de la Sesión de la Asamblea General de la ONU también es una muy buena oportunidad para que Prabowo transmita los programas y la visión de ASTA CITA.

En su discurso, Prabowo también fomentará la reforma multilateral del sistema y aumentará un papel más importante para los países que son del sur de Global con el espíritu de Bandung como guía.

Además del discurso en la sesión de la Asamblea General de la ONU, la agenda del presidente Prabowo también incluyó una reunión bilateral con varios jefes de estado. Esta reunión se convirtió en un espacio importante para fortalecer las relaciones de Indonesia con varios socios estratégicos.

Para el pueblo indonesio, la presencia del presidente Prabowo en el podio de la sesión de la Asamblea General de la ONU fue un símbolo de la participación activa de los rojos y blancos en el escenario global.

En medio de los desafíos mundiales cada vez más complejos, desde el tema de la paz, el cambio climático, hasta la crisis económica, la voz de Indonesia en los foros internacionales es parte de un Foro Mundial de Orden Mundial más justo, pacífico e inclusivo del mundo. (Hormiga)