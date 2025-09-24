Echa un vistazo a la ruta de transición de la ruta Transjakarta como resultado de la demostración del Día Nacional de los Agricultores

Yakarta, Viva – La demostración de la conmemoración del Día Nacional de los Agricultores se celebró hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025. El transporte público también experimentó una transición rutaUno de ellos es Transjakarta.

Leer también: Inversión en el sector de la salud RP8.6 billones, Astra International Bid, el aumento del mercado



Citado de la cuenta X @Pt_Transjakarta el miércoles, la transferencia de ruta ocurre en un autobús que cruza la ubicación manifestación. Además de los cambios de ruta, algunas rutas Transjakarta ni siquiera deben operar.

Entre ellos se encuentran Transjakarta Route 1B Transport Hub Dukuh Atas-Station Palmerah y Route 1f Senayan-St Palmerah Roundab, mientras no operan a los clientes debido a los cierres de carreteras alrededor Edificio DPR/MPR.

Leer también: Pramono quiere una evaluación de Transjakarta después de 3 accidentes al mes





Demostración de seguridad de Apple del DPR Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Entonces, servicio El BW4 Route Tourism Bus es una desviación de ruta debido al cierre de la carretera alrededor de Jalan Medan Merdeka Selatan, sin servir al Monas 1 Stop Bus a Monas 3.

Leer también: En 2 semanas hubo 3 accidentes de Transjakarta, el gobierno provincial reveló la causa



Después de la ruta Transjakarta afectada por la manifestación del Día de los Agricultores Nacionales:

1. Ruta 1B: Hub de transporte Dukuh Atas-Station Palmerah y Route 1F Senayan-St Palmerah Roundabout mientras no operan a los clientes debido al cierre de la carretera alrededor del Edificio del Parlamento/MPR.

2. El autobús de la ruta BW4 El rascacielos BW4 experimentó un desvío de ruta debido al cierre de la carretera alrededor de Jalan Medan Merdeka Selatan, sin servir al Monas 1 Stop Bus a Monas 3.

3. Ruta 5c: Cililitan-Juanda experimentó un desvío de ruta debido al cierre de la carretera alrededor de Jalan Medan Merdeka Selatan. Mientras que la dirección de Juanda no sirve al Ayuntamiento.

4. Ruta 10h: Tanjung Priok-Bundaran Senayan experimentó un desvío de la ruta debido al cierre de la carretera alrededor del Edificio del Parlamento/MPR. Mientras que la dirección de Tanjung Priok a través del camino del Corredor 1 y sirve en la Policía del Metro se detiene para detener la parada del Monumento Nacional, pero no sirve en la parada de Pemuda Gate para detenerse.

5. Corredor 9, Ruta 1W, 3F, 9A, 10H, T31, S61 experimentó un desvío de ruta debido al cierre de la carretera alrededor del Edificio del Parlamento/MPR. Mientras que la dirección de Pluit no sirve a la Puerta Juvenil y se detiene.

Se sabe que la policía realizó ingeniería de tráfico en el área alrededor del edificio DPR/MPR RI, Central Yakarta, hoy debido a manifestaciones que conmemoran el Día Nacional de los Agricultores. La ingeniería se realiza para que el flujo de vehículos no esté totalmente paralizado.

La Sección del Jefe de Operaciones de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado de Policía, Robby Hefados, dijo que desde las 06.00 Wib, los oficiales estaban en espera. Porque se espera que el número de participantes en la acción estalla.

«La información está bastante presente, por lo que llevamos a cabo la ingeniería de tráfico desde la mañana», dijo Robby cuando se confirmó, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

La transferencia actual se aplica en varios puntos. El vehículo que estaba a punto de ir a Slipi fue desviado a la presa Hilir (Benhil) y luego Pejponganan. Mientras que la corriente a Cengkareng se dirige a través de la puerta de los jóvenes para Patal Senayan, continúe a Permata Hijuu para penetrar en el largo camino.

«Lo que lleva al DPR ha comenzado a cambiar lentamente», dijo Robby.

Se desplegaron un total de 1.438 personal Ditlantas Polda Metro Jaya para supervisar la acción mientras se aseguró que el tráfico permaneciera bajo control. La acción fue realizada por el Consorcio de Reforma Agraria (KPA) con el tema «Día Nacional de los Agricultores».

Llevaron nueve afirmaciones que destacaron la Ley de Agraria de 65 años (UPA) 1960. La masa evalúa la agenda de la reforma de Agraria prometida por el gobierno.