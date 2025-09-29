Echa un vistazo a la estrategia de CUAN cuando el mercado de cifrado cae de RP. 19 billones, el impacto de la alta volatilidad

Yakarta, Viva – Liquidación total del mercado cripto- alcanzó más de US $ 1.13 mil millones o alrededor de Rp19 billones en las últimas 24 horas el viernes 26 de septiembre de 2025.

El número indica que el comercio de activos digitales está bajo presión. Los datos de coinglase registraron una liquidación total de un largo valor de US $ 1.01 mil millones, con Ethereum (ETH) de US $ 365 millones y Bitcoin (BTC) de US $ 262 millones.

El precio de BTC cayó en un 2 por ciento en el último día e incluso cotizó menos de US $ 109,400, luego Ethereum se debilitó al nivel de US $ 3,900.

Otros activos criptográficos también experimentan corrección. Dogecoin (doge) se desplomó más del 4 por ciento, XRP debilitó un 4 por ciento y Solana (SOL) colapsó 5 por ciento.

Correski Varias monedas populares causaron que la capitalización del mercado de criptografía se erosionara casi un 3 por ciento a US $ 3.7 billones.

vicepresidente Indodox Antony Kusuma confirmó volatilidad El mercado criptográfico es realmente alto. Según él, la liquidación masiva no solo es un riesgo, sino también la posibilidad de comprar a un nivel de precio bajo.

Antony afirmó que la mayoría de la liquidación provenía de la posición de Long, lo que indicaba que los inversores eran optimistas de que tenían que cerrar su posición debido a la disminución del precio.

Esta condición se convierte en oportunidad Para que los inversores realicen acumulación estratégica, especialmente para los inversores que se centran en inversión Criptomonedas a largo plazo.

Anthony predice que la oportunidad a mediano plazo permanece abierta con el potencial de BTC que alcanza US $ 125,000 si el sentimiento institucional se está fortaleciendo nuevamente.

El apoyo institucional y las regulaciones claras proporcionan una base sólida para el crecimiento a largo plazo del mercado criptográfico. Además de la gestión de riesgos, la diversificación de la cartera es algo importante en medio de las fluctuaciones del mercado.

Recomendó a los inversores que implementen una estrategia de compra gradual (DCA) utilizando constantemente precios bajos.

«Los inversores que se centran en estrategias a largo plazo pueden ver esta volatilidad como una oportunidad, no solo el riesgo», dijo Antony.

Hizo hincapié en que la disminución en la tasa de interés posterior al progreso de la Reserva Federal (la Fed) es un fenómeno normal.

Por lo general, el mercado ingresa a la fase de consolidación antes del nuevo crecimiento para que la importancia de la gestión de riesgos disciplinada en medio de las fluctuaciones del mercado.

«Los inversores deben monitorear los movimientos de precios y utilizar datos en la cadena para la estrategia de inversión de criptográfico correcta», dijo Anthony.

Explicó que los datos en la cadena mostraron reservas de bitcoin en el intercambio hasta el nivel más bajo este año a 2.4 millones de monedas BTC. Sin embargo, la confianza de los inversores a largo plazo sigue siendo sólida.