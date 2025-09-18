EC llama a las acusaciones de ‘votar chori’ de Rahul Gandhi incorrectas, sin fundamento







La Comisión Electoral de India desestimó el jueves todas las acusaciones hechas por el líder del Congreso Rahul Gandhi Con respecto a «Vote Chori», mencionando que un miembro del público puede eliminar el nombre de ningún miembro de los votantes.

La Comisión Electoral denominada incorrecta e infundada las acusaciones hechas por el líder del Congreso Rahul Gandhi de que CEC Gyanesh Kumar está protegiendo «votos Chors».

«Las acusaciones hechas por Rahul Gandhi son incorrectas y infundadas. No puede ser eliminada en línea ningún voto en línea por ningún miembro del público, como Rahul Gandhi no puede tener lugar sin darle la oportunidad de ser escuchado a la persona afectada». el ECI dijo en un comunicado.

El ECI también dijo que las acusaciones hechas por Rahul Gandhi contra CEC Gyanesh Kumar son infundadas e incorrectas.

Anteriormente en una conferencia de prensa en la sede del Congreso, el líder de la oposición en Lok Sabha había afirmado que tiene «10 por ciento de prueba» de que el Comisionado de elecciones Jefe Gyanesh Kumar está «protegiendo el Chors de voto (ladrones de votos)».

Dijo que un grupo de personas está utilizando un método centralizado a través del software, hacerse pasar por votantes reales y eliminar sus nombres de las listas de votantes. Sin embargo, el organismo de la encuesta ha dicho que en 2023, se hicieron ciertos «intentos fallidos» para eliminar ciertos votos, y se presentó una queja por orden de la propia ECI.

«En 2023, se hicieron ciertos intentos fallidos para la eliminación de electores en la circunscripción de la asamblea de Aland y la autoridad de ECI para investigar el asunto», dijo el cuerpo de la encuesta.

El ECI señaló que el Líder del congreso Br Patil ganó las elecciones de la Asamblea de Aland en 2023, mientras que el subadh de BJP Guttedar ganó en 2018.

Anteriormente en la conferencia de prensa, Rahul Gandhi alegó que había un intento de eliminar más de 6 mil nombres de votantes de la circunscripción de Aland en Karnataka.

«En Aland, Karnataka, 6018 votos, alguien intentó eliminar estos votos. No sabemos el número total de votos eliminados en las elecciones de 2023, pero alguien fue atrapado. Fue atrapado, por la mayoría de los delitos, por coincidencia. Lo que sucedió fue que el oficial de nivel de la cabina notó que el voto de su tío había sido deletitado», dijo.

El Partidos de oposición han afirmado repetidamente que la Comisión Electoral de la India, coludiendo con el Partido Bharatiya Janata (BJP), está eliminando y agregando votos fraudulentos en las listas de votantes en varias elecciones. El líder del Congreso ha afirmado que el fraude ha tenido lugar en las elecciones de la Asamblea de Maharashtra, y también en varios segmentos de la Asamblea, incluso en el segmento de Mahadevpura de Karnataka.

(Con insumos de agencias)









