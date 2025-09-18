EC `coludiendo para destruir el proceso electoral ‘, alega el diputado del Congreso Priyanka Gandhi







Líder del congreso Priyanka gandhi vadra El jueves acusó a la Comisión Electoral de «coludir para destruir» el proceso electoral.

Instó a la gente a ver la conferencia de prensa de Rahul Gandhi en Nueva Delhi, enfatizando que la gente debe estar unida para defender la democracia y la constitución.

«Insto a todos a ver su conferencia de prensa. Todos deberían ver su conferencia de prensa, porque debes entender lo que está sucediendo en nuestro país y cómo el ECI está coludiendo para destruir el proceso electoral para desafiar la democracia en nuestro país.

«Todos necesitamos luchar por la democracia. Necesitamos luchar por la constituciónNecesitamos luchar por nuestro país «, dijo a periodistas fuera del orfanato musulmán de Wayanad en Muttil aquí.

Sus comentarios se produjeron cuando Gandhi, el líder de la oposición en el Lok Sabha, acusó al comisionado principal de elecciones de proteger los «correos de votación» y las personas que han destruido la democracia, y citaron datos de una circunscripción de la Asamblea de Karnataka para afirmar que los votos de los partidarios del Congreso estaban siendo eliminados sistemáticamente antes de las elecciones.

El Comisión electoral ha denominado las acusaciones incorrectas e infundadas hechas por Gandhi de que CEC Gyanesh Kumar está protegiendo «votos Chors».

