EC-BJP en asociación para ‘robar votos’: Rahul Gandhi







Líder del congreso Rahul Gandhi El martes, alegó que ha estado ocurriendo una «asociación» entre la Comisión Electoral y el BJP para «robar votos» y afirmó que el Mahagathbandhan no permitirá que ni siquiera un voto sea robado en Bihar.

Dirigiéndose a una reunión el tercer día de su ‘votante Adhikar Yatra’ en Bihar, Gandhi dijo que el derecho a votar ha sido entregado a la gente por la Constitución y alegó que el primer ministro Narendra Modi, el ministro de Interior, Amit Shah, y los comisionados electorales están «arrebatando».

«(RJD) Tejashwi (Yadav), yo y el otro (Mahagathbandhan) Los líderes de pie aquí quieren decirles que no le dejaremos robar ni un voto en (Bihar) «, dijo Gandhi.» Están haciendo este chori ante sus ojos, pero no dejaremos que voten Chori «, dijo Gandhi.

‘Haz Rahul en el próximo PM’

El líder de RJD, Tejashwi Yadav, exhortó a la gente de Bihar a hacer Congreso Líder Rahul Gandhi El primer ministro después de las próximas encuestas de Lok Sabha. También pidió a los jóvenes que «erradicen la NDA» del estado en las elecciones de la Asamblea que se deben más adelante en el año. Yadav describió a Gandhi como el que ha dado noches de insomnio al primer ministro Narendra Modi «por emprender el yatra en todo el estado.

