EBT es un verdadero paso hacia una Indonesia energéticamente independiente

Jacarta – Un año de póliza Nueva energía renovable (EBT) se ejecuta, los resultados comienzan a parecer reales. El gobierno está tomando medidas firmes para reducir la dependencia de la energía fósil y fortalecer la independencia energética nacional.

La dependencia de las fuentes de energía fósiles, cuyos precios siguen aumentando, ha ejercido presión sobre las divisas del país. Por lo tanto, el gobierno está explotando el enorme potencial de las ERN repartidas en varias regiones para acelerar la transición a la energía limpia.

Se están implementando varios programas, incluido el desarrollo de la bioenergía y la construcción de centrales eléctricas respetuosas con el medio ambiente. Uno de ellos es el programa de bioenergía B40, que es una mezcla de 40 por ciento de biodiesel de aceite de palma y 60 por ciento de diésel.



El Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, acompañó al Presidente Prabowo Subianto

El Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia, dijo que hasta septiembre de 2025, la realización del programa de mezcla de combustible al 40 por ciento de biodiesel o B40 había alcanzado los 10,57 millones de kilolitros. Este programa también aumenta el valor agregado del aceite de palma crudo (CPO) a 14,7 billones de IDR.

Aparte de eso, la política B40 ha ahorrado divisas por hasta 93,43 billones de IDR, ha absorbido a más de 1,3 millones de trabajadores y ha reducido las emisiones de carbono en hasta 28 millones de toneladas.

«Los agricultores de palma aceitera se están convirtiendo en nuevos héroes energéticos. Este programa de transición energética abre nuevos puestos de trabajo al tiempo que preserva la tierra. Desde las pequeñas plantaciones de palma aceitera hasta los tanques de vehículos de motor, la cadena de valor del biodiesel se ha convertido en una prueba de que Indonesia es capaz de crear un ecosistema energético que sea independiente, sostenible y justo», dijo Bahlil en Yakarta, el martes (21/10/2025).

Además de la bioenergía, el gobierno también está acelerando la construcción de plantas de energía geotérmica (PLTP) y la ampliación de plantas de energía solar (PLTS) en varias regiones.

«El gobierno ha inaugurado decenas de plantas de energía renovable, acelerando proyectos PLTS con una capacidad de 100 gigavatios (GW)», afirmó Bahlil.



Nueva política de energía renovable (EBT) hacia una Indonesia energéticamente independiente

El año 2025 será un momento importante en la historia del desarrollo de EBT en Indonesia. El 20 de enero de 2025, el presidente Prabowo Subianto inauguró 26 centrales eléctricas con una capacidad total de 3,2 gigavatios (GW), de las cuales el 89 por ciento están basadas en EBT.

Luego, el 26 de junio de 2025, el gobierno inauguró nuevamente 55 nuevas centrales eléctricas con una capacidad total de 379,7 megavatios (MW). De este número, ocho son PLT geotérmicos, mientras que el resto son PLTS repartidos en 15 provincias.