EAU lanza la programación de previsión de ayuda para impulsar el liderazgo humanitario







El Consejo Internacional Humanitario y Filantrópico (IHPC) en el EAU El Tribunal Presidencial ha anunciado que se mantendrá, a partir del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2025, una serie de clases magistrales para el liderazgo humanitario del país por parte de expertos de renombre mundial con el fin de equipar a los participantes con conocimiento actualizado sobre el panorama de ayuda extranjera en evolución.

Titulada «Programa de previsión de ayuda», la iniciativa tiene como objetivo alinear el compromiso de los EAU para ayudar a dar forma al futuro de la ayuda extranjera global con el conocimiento profundo y las ideas teóricas y prácticas sobre el estado actual del humanitarismo.

Anclado en cuatro pilares – educaciónCreación de capacidad, intercambio de experiencia y redes estratégicas: el programa está diseñado para fortalecer el ecosistema de ayuda de los EAU con la previsión y la claridad necesarias para navegar por un paisaje que cambia rápidamente.

El EAU es un jugador líder en el espacio humanitario ahora. Las personas que lideran los esfuerzos del país en la entrega de ayuda deben estar equipadas con una comprensión aguda y matizada de sus áreas de compromiso. Este es el primer programa de este tipo, y pone la experiencia global cara a cara con el liderazgo del ecosistema de ayuda de los EAU.

En el mundo de hoy, donde geopolítico, humanitarioy los desafíos de desarrollo están profundamente interconectados, la previsión no es un lujo; Es una necesidad.

Entre los oradores seleccionados programados para ejecutar las clases magistrales se encuentran Beatriz Nofal, Bart Fonteyne y Hosuk Lee-Makiyama.

Beatriz Nofar es un asesor principal de gobernanza global, integración regional y asuntos exteriores. Ella sirvió como Argentina G-20 Sherpa y representante especial para asuntos G-20. Su trabajo de asesoramiento abarca el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Bart Fonteyne es asesor principal en desarrollo y ayuda humanitaria en Hyphen. Ha dirigido evaluaciones de políticas complejas y esfuerzos de planificación estratégica, incluida la evaluación de la estrategia de cooperación internacional de Enabel’s 2030 para Bélgica en África y el desarrollo de modelos de desarrollo estratégico para la educación superior en Mozambique, Etiopía y Angola en nombre de la UE, los Países Bajos y las agencias de cooperación internacional alemanas.

Asesor principal de comercio, tecnología e internacional, Hosuk Lee-Makiyama es un miembro principal distinguido en el LSE Trade Policy Hub y un director de Ecipe. Regularmente asesora a los gobiernos del G7 y G20 sobre la política comercial, la integración económica y la seguridad. Su trabajo de asesoramiento ha dado forma a los acuerdos comerciales y las negociaciones diplomáticas con el UE e influyeron en estrategias económicas en toda Europa.

El programa está diseñado para posicionar a los EAU como un líder de pensamiento en la configuración de la ayuda extranjera futura a través de la innovación, la colaboración y el liderazgo estratégico. El programa prepara el liderazgo de los EAU para participar de manera más efectiva en las regiones afectadas por la crisis o desatendido por los donantes tradicionales, incluidos África, Asia, América Latina y entornos frágiles posteriores al conflicto.

El programa está dirigido por la Oficina de Desarrollo y Asuntos (ODA) con el apoyo del Tribunal Presidencial. Las instituciones participantes centrales incluyen el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD), Emirates Red Crescent, la Agencia de Ayuda de los EAU (como parte de MOFA) y los 13 afiliados de Filantropías Erth Zayed.

