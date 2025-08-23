EAU condena la expansión de asentamientos israelíes, escalada militar en Gaza







Los Emiratos Árabes Unidos han condenado y denunciado fuertemente el nuevo plan de asentamiento israelí en Cisjordania y las operaciones militares a gran escala en curso en el Gaza Banda.

En una declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) reiteró que estas prácticas constituyen graves violaciones del derecho internacional y las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas, socavando severamente los esfuerzos regionales e internacionales para lograr una paz justa e integral y establecer un estado palestino independiente.

El Ministerio advirtió además sobre las consecuencias catastróficas de la agresión continua, incluido el creciente sufrimiento humanitario y la amenaza representada para la seguridad y la estabilidad regional.

Los EAU renovaron su llamado al cese inmediato de la expansión de los asentamientos y las operaciones militares, instando a la comunidad internacional a defender sus responsabilidades al poner fin a estas violaciones y trabajar hacia un proceso político creíble que conduzca a una paz justa, integral y duradera basada en la legitimidad internacional.

