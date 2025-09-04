EAU condena a la orientación israelí de las fuerzas de mantenimiento de la paz en el Líbano







El Emiratos Árabes Unidos ha condenado firmemente los ataques de granadas militares israelíes cerca de las posiciones de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (Unifil) en el Líbano.

En una declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) reafirmó la fuerte condena de los EAU al ataque a las fuerzas internacionales, enfatizando que dirigirse a las misiones de mantenimiento de la paz influye en los principios del derecho internacional y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1701.

El ministerio reafirmó la posición firme de los EAU y el apoyo inquebrantable a LíbanoSu soberanía e integridad territorial, y el importante papel de los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la Unifil en el Líbano.

