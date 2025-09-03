EasyCash admite los esfuerzos de AFPI para postularse para la educación financiera digital y los préstamos en línea

Yakarta, Viva – Pasos para la asociación de financiación FinTech con Indonesia (AFPI) en la promoción de la educación financiera relacionada préstamo en línea A través de la ‘transmisión de alfabetización de préstamos en línea más larga’, también fue apreciado por Fácil.

De hecho, AFPI finalmente logró registrar nuevos logros al ganar el disco del Museo Mundial de Indonesia (MURI), para espectáculos directos de podcast en YouTube durante 25 horas sin parar del 21 al 22 de agosto de 2025.

El director presidente de EasyCash, dijo Nucky Poedjiardjo, este programa presentó más de 25 temas en 50 sesiones, que van desde la comprensión básica de los préstamos en línea (píndaro), educación financiera digitalLos peligros de los préstamos ilegales, para el papel de la industria de Pindar en la sinergia en la construcción de la economía nacional.

«EasyCash aprecia el arduo trabajo de AFPI para expandir la educación financiera. Este programa refleja el compromiso conjunto de todos los actores de la industria, de presentar un ecosistema financiero digital más inclusivo y sostenible», dijo Nucky en su declaración el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Como parte de la serie de programas educativos, el presidente de los asuntos externos y la defensa de AFPI y director de EasyCash, Harza Sandityo, también desempeñó un papel activo al traer material relacionado con el gobierno de la plataforma Pindar.

En la sesión, Harza enfatizó que la industria de Pindar era parte de una institución de servicios financieros altamente regulados. Según él, todavía hay muchos malentendidos en la comunidad que asumen que esta industria aún no tiene regulaciones adecuadas.

De hecho, OJK ha emitido muchas regulaciones, incluida una de ellas 40 de 2024, que regula en detalle los aspectos del buen gobierno o el buen gobierno corporativo (GCG).

«Esta regulación se ve fortalecida por el desarrollo del sector financiero y la ley de fortalecimiento (ley P2SK) que hace que Pindar sea una institución de servicios financieros», dijo Harza.

Explicó que los mayores desafíos de la industria hoy en día no son la ausencia de reglas, sino más bien las brechas de alfabetización y defensa. Como una industria relativamente nueva que ingresa a la edad de 10 años, tanto los actores comerciales como su gente aún necesitan aprender y adaptarse a los rápidos cambios en las regulaciones.

«La educación financiera es nuestra gran relaciones públicas juntos como nación. Creemos, la clave para construir un ecosistema saludable es aumentar la comprensión en todas las partes, tanto en términos de plataformas como de usuarios», dijo.