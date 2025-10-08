East Network ofrece espacio de crecimiento para los jóvenes del este de Indonesia a través de un programa de capacitación digital

VIVA – Hasta 15 jóvenes talentosos de la zona Indonesia oriental Completó oficialmente el programa intensivo de bootcamp Crecimiento de Timur Lote 1 llamado por Timur Network Foundation. Programas que se centran en desarrollar habilidades de desarrollo, Marketing digitalY el desarrollo de este sitio web se convierte en un foro real para que los jóvenes talentos se muevan en la era digital.

Desde su apertura en marzo de 2025, el programa fue recibido de inmediato con entusiasmo. Del total de 77 registrantes, hasta 21 participantes fueron seleccionados para asistir a la capacitación y solo 15 que completaron con éxito toda la serie hasta la etapa final.

El programa principal del oficial este de la Fundación East Network, Miftahul Khausar, expresó su aprecio por el entusiasmo de los participantes que vinieron de varias regiones en el este de Indonesia.

«Desde el principio vimos el gran entusiasmo de los jóvenes de Indonesia Oriental. No solo aprendieron, sino que también se fortalecieron. Hoy, se declararon que 15 personas fallecieron y estaban listas para mudarse para traer un nuevo entusiasmo por la región», dijo Miftahul en su declaración oficial.

Mientras tanto, el CEO de la Fundación East Network, M. Khaerun Zuhry Radjilun, enfatizó la importancia de construir ecosistemas de apoyo para los talentos jóvenes para desarrollarse de manera sostenible.

«El este de Indonesia no carece de potencial. Lo que se necesita es un acceso saludable y un ecosistema. A partir de ahí, la oportunidad nacerá para desarrollar y competir. El crecimiento de Timur es el primer paso para garantizar que nuestros jóvenes tengan espacio en crecimiento», dijo Khaerun.

A la ceremonia de graduación a la que tuvo lugar llena de entusiasmo también asistió varios socios estratégicos, como la Asociación de Estudiantes Católicos de la República de Indonesia (PMKRI), la cultura de Bugis, el guardabosques y el Ranger de basura.

Además de la procesión de inauguración, también se otorgan premios especiales a los mejores participantes en función de la acumulación de valores durante la capacitación.

Uno de los mejores participantes, Rataliya Puspita, expresó su gratitud y confirmó que este éxito fue el punto de apoyo inicial para contribuir más.

«El crecimiento de Timur no es el final, sino el comienzo. Estamos listos para colaborar en el desarrollo del este de Indonesia para hacer una contribución real a Indonesia EMAS 2045», dijo.

A través del éxito de esta primera ola, la Fundación East Network confirma su compromiso en la preparación de una generación jóvenes competitivas fuertes, creativas y globales, especialmente del este de Indonesia.