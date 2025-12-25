East Java UMP 2026 aumenta un promedio del 6,09 por ciento, esta es la cantidad para cada regencia/ciudad

SurabayaVIVA – Gobernador Java Oriental Khofifah Indar Parawansa determinó que el salario mínimo de la regencia/ciudad de Java Oriental (UMK) de 2026 aumentará en un promedio del 6,09 por ciento, así como el salario mínimo sectorial de la regencia/ciudad (UMSK) en 11 regiones.

La política salarial se determina mediante una decisión. Gobernador de Java Oriental a partir del 1 de enero de 2026.

«Gracias a Dios, según los resultados del acuerdo, hemos determinado que el MSE en Java Oriental en 2026 aumentará en un promedio de 6,09 por ciento o 177.581 rupias», dijo el gobernador Khofifah en el Grahadi State Building, Surabaya, el jueves 25 de diciembre de 2025.



Manifestación de trabajadores exige aumento salarial

La determinación de la UMK de Java Oriental para 2026 está contenida en el Decreto del Gobernador de Java Oriental Número 100.3.3.1/937/013/2025.

El UMK promedio para Java Oriental en 2026 alcanzará los 3.154.365 IDR, con el UMK más alto en la ciudad de Surabaya con 5.288.796 IDR y el más bajo en Situbondo Regency con 2.483.962 IDR.

Además de la UMK, el Gobernador Khofifah también determinó la UMSK de Java Oriental de 2026 a través del Decreto del Gobernador de Java Oriental Número 100.3.3.1/938/013/2025 que se aplica en 11 distritos/ciudades.

El monto de UMSK incluye la ciudad de Surabaya IDR 5.444.909, Gresik Regency IDR 5.348.757, Sidoarjo Regency IDR 5.344.782, Pasuruan Regency IDR 5.340.808 y Mojokerto Regency IDR 5.328.887.

Además, Malang Regency Rp. 3.938.160, Regencia de Tuban Rp. 3.380.572, Regencia de Probolinggo Rp. 3.317.559, Regencia de Banyuwangi Rp. 3.145.131, Regencia de Madiun Rp. 2.686.460 y Bangkalan Regency Rp. 2.670.819.

La determinación de UMSK se lleva a cabo sobre la base de la autoridad del gobernador de conformidad con el Reglamento Gubernamental Número 49 de 2025 relativo a la Segunda Enmienda al Reglamento Gubernamental Número 36 de 2021 sobre Salarios, teniendo en cuenta las recomendaciones de los Consejos Salariales Regionales/Ciudades y Provinciales.

«La determinación de la UMK y la UMSK se lleva a cabo en detalle y con mucho cuidado. Porque las políticas salariales deben proteger a los trabajadores o trabajadores, así como mantener la sostenibilidad del ecosistema industrial en Java Oriental», enfatizó Khofifah.

Explicó que la determinación de UMSK se refiere a criterios especiales, incluida la Clasificación Estándar de Campos Comerciales de Indonesia (KBLI), las características del sector empresarial y el nivel de riesgo industrial.

El gobernador Khofifah enfatizó que el gobierno provincial tomará medidas firmes contra los actores empresariales que no implementen las disposiciones de UMK y UMSK de acuerdo con las normas legales.

«El principio de una solución beneficiosa para todos es un objetivo común en esta política salarial. El gobierno está aquí para garantizar la certeza y seguridad del clima empresarial para que la economía regional siga creciendo y el bienestar de la comunidad siga aumentando», dijo Khofifah.