East Java es una moto importante de la industria automotriz nacional

Surabaya, Viva – El Ministerio de Industria enfatiza su compromiso de proteger el ecosistema industrial automotriz nacional para seguir siendo difícil en medio de la dinámica global. Esta industria durante años se ha convertido en un impulsor importante para el crecimiento económico regional y nacional.

«En medio de la incertidumbre de la economía global, nos aseguramos de que la industria nacional aún tenga acceso a materias primas, competitividad de producción y oportunidades de exportación que continúan expandiéndose», dijo el ministro de la industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, citado Viva Automotive De la declaración oficial, jueves 28 de agosto de 2025.

Este compromiso también se ve reforzado por los datos de los vehículos motorizados que continúan aumentando en varias regiones. Basado en el registro de identificación de registro electrónico (ERI) del Cuerpo de Tráfico Polri, Java del este Ocupando la posición más alta con 26.45 millones de vehículos o 15.47 por ciento del total total.

Polda Metro Jaya siguió con 24.56 millones de unidades o 14.36 por ciento, luego Java central con 22.06 millones de unidades o 12.90 por ciento. West Java está en cuarta posición con 20.48 millones de vehículos, equivalente al 11.98 por ciento del total total.

El Director General de Ilmate, Setia Diarta, consideró que el alto número de vehículos en grandes áreas refleja un fuerte potencial de mercado.

«Surabaya, como una de las ciudades más grandes de Indonesia, tiene un papel estratégico en el mapa nacional de la industria automotriz. Java East Java contribuyó con una cuota de mercado del 9.7 por ciento de las ventas nacionales totales, ocupó el tercer lugar en Indonesia», dijo.

Otras provincias como North Sumatra han registrado 8.34 millones de vehículos, South Sulawesi 5.57 millones de unidades y Bali 5.44 millones de unidades. Aunque su contribución es más pequeña que Java, estas áreas muestran tendencias de crecimiento positivas.

Según los vehículos de datos en uso 2024 de OICA, la relación de propiedad móvil En Indonesia solo alcanza los 99 por 1,000 población. Esta cifra todavía está muy por debajo de Malasia (490), Tailandia (275) y Singapur (211). Sin embargo, Indonesia en realidad registra venta de vehículos El más alto doméstico de la ASEAN.

«Se ha demostrado que la estructura de la industria automotriz nacional tiene un coeficiente de vinculación hacia atrás de 0.975 y un vínculo a futuro de 0.835, lo que significa que tiene un gran efecto multiplicador en la economía, incluido el metal, el caucho, el electrónico, el comercio, el transporte, la logística y los sectores de servicios financieros», explicó Setia.