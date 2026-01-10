EAM Jaishankar rinde homenaje a Babasaheb Bhimrao Ambedkar en la Sede de la UNESCO







Ministro de Asuntos Exteriores S Jaishankar rindió homenaje al Dr. Bhimrao Ambedkar en la sede de la UNESCO. También se reunió con el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, y subrayó el compromiso de la India de profundizar el compromiso con el organismo de la ONU.

Al publicar su homenaje el viernes, EAM destacó cómo el Dr. Bhimrao Ambedkar sigue siendo una luz guía.

Dijo: «Hoy presenté mis respetos a Babasaheb Ambedkar en la sede de la UNESCO. Sus ideales de justicia social e inclusión son una luz guía para la humanidad».

Presenté mis respetos a Babasaheb Ambedkar. @UNESCO Sede central hoy. Sus ideales de justicia social e inclusión son una luz guía para la humanidad. pic.twitter.com/SZoP92lWHg -Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 9 de enero de 2026

En su encuentro con UNESCO El Director General Khaled El-Enany, EAM dijo: «Encantado de reunirme con @UNESCO_DG Khaled El-Enany hoy en París. Un mundo multilateral es inherentemente multicultural. Subrayó el compromiso de la India de promover el compromiso con @UNESCO en cultura, educación y preservación del patrimonio a nivel mundial».

Encantado de conocer @UNESCO_DG Khaled El-Enany hoy en París. Un mundo multilateral es inherentemente multicultural. Subrayó el compromiso de la India de promover el compromiso con @UNESCO en cultura, educación y preservación del patrimonio a nivel mundial. 🇮🇳 🇺🇳 pic.twitter.com/pkAAvyCzyI -Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 9 de enero de 2026

También mantuvo conversaciones con los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad India-Francia y amigos parlamentarios de la India y mantuvo debates sobre los acontecimientos globales contemporáneos.

El EAM afirmó posibilidades para una India más profunda. Francia cooperación impulsada por la perspectiva estratégica compartida.

Una cálida conversación con miembros del Grupo Parlamentario de Amistad India-Francia y amigos parlamentarios de la India. Se discutió el estado del mundo, el impacto de la tecnología y la habilitación de un lugar de trabajo global. Posibilidades afirmadas para una cooperación más profunda entre India y Francia impulsada por… pic.twitter.com/Uwu7FrZDkt -Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 9 de enero de 2026

El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron, y le transmitió los cálidos deseos del primer ministro Modi. También se dirigió a la Conferencia de Embajadores de Francia y subrayó los cambios globales contemporáneos impulsados ​​por factores como el comercio y la energía.

Durante la reunión con su conoció a su homólogo francésMinistro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, los dos líderes discutieron el miércoles cómo promover la cooperación bilateral y elevar el compromiso entre India y la UE, al tiempo que compartieron perspectivas sobre los acontecimientos globales contemporáneos.

EAM nombró a Francia entre los socios estratégicos más antiguos de la India y subrayó cómo los dos países son activos en el ámbito internacional, están comprometidos con la multipolaridad y su trabajo conjunto es importante no sólo para la relación bilateral sino también para estabilizar la política global.

El miércoles, también asistió a la primera reunión del formato India-Weimer junto con el viceprimer ministro polaco Radoslaw Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul. La reunión se centró en tres cuestiones clave; Las relaciones India-Unión Europea, el Indo-Pacífico y el conflicto de Ucrania.

