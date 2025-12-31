EAM Jaishankar asiste al funeral de Khaleda Zia y entrega la carta del primer ministro Modi a su hijo







El Ministro de Asuntos Exteriores, S Jaishankar, entregó el miércoles el cargo a Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) El líder Tarique Rahman recibió una carta del primer ministro Narendra Modi mientras miles de personas se despedían de la ex primera ministra Khaleda Zia en su funeral.

Poco después de aterrizar en Dhaka, Jaishankar se reunió con Rahman, presidente interino del BNP e hijo mayor de Zia, y le transmitió el más sentido pésame de la India por la muerte del líder icónico que dominó la política de Bangladesh durante más de tres décadas. El Ministro de Asuntos Exteriores representa a la India en el funeral de Zia.

«Le entregué una carta personal del Primer Ministro @narendramodi. Le transmití el más sentido pésame en nombre de la Gobierno y el pueblo de la India», dijo Jaishankar en las redes sociales.

«Expresé mi confianza en que la visión y los valores de Begum Khaleda Zia guiarán el desarrollo de nuestra asociación», añadió.

El martes, Primer ministro Modi lamentó la muerte de Zia y recordó su encuentro con ella durante su visita a Dhaka en 2015.

«Profundamente triste al enterarnos del fallecimiento de la ex primera ministra y presidenta del BNP, Begum Khaleda Zia, en Dhaka. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todo el pueblo de Bangladesh. Que el Todopoderoso conceda a su familia la fortaleza para soportar esta trágica pérdida», dijo Modi en las redes sociales.

«Recuerdo mi cálido encuentro con ella en Dhaka en 2015. Esperamos que su visión y su legado sigan guiando nuestra asociación. Que su alma descanse en paz», añadió.

La visita de Jaishankar se produce en medio de relaciones heladas entre India y Bangladesh, que se vieron tensas después de que el gobierno interino encabezado por el Asesor Principal Muhammad Yunus llegó al poder. India ha estado expresando preocupación por los ataques a minorías, especialmente hindúes, en Bangladesh.

Bangladesh celebró el Namaz-e-Janaza de la ex Primera Ministra Khaleda Zia el miércoles en la Plaza Sur de Jatiya Sangsad Bhaban, mientras miles de personas se reunían para presentar sus respetos finales. La oración fúnebre fue dirigida por el khatib de la Mezquita Nacional Baitul Mukarram, mientras que el miembro del Comité Permanente del BNP, Nazrul Islam Khan, supervisó los procedimientos, según The Daily Star.

Después de la oración fúnebre, zia será enterrada con honores estatales junto a su esposo, el presidente asesinado y fundador del BNP, Ziaur Rahman.

